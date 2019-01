Policía licitó exámenes médicos para Anapol y centros por Bs 1,5 millones







20/01/2019 - 08:45:34

Los Tiempos.- La Policía lanzó a fines de 2018 dos licitaciones para adjudicar los servicios de exámenes de laboratorio para los postulantes a la Academia Nacional de Policías (Anapol) 2019 y para la Facultad Técnica Superior de Ciencias Policiales (Fatescipoles) o ex Escuela Básica de Policías por 1,5 millones de bolivianos.



Las dos convocatorias están en el Sistema de Contrataciones del Estado (Sicoes) como 18-0015-04-880149-1-3 y 18-0015-04-889899-1-1 y se realizaron a través de la Dirección Nacional de Salud y Bienestar Social. Las licitaciones se publicaron el 24 de octubre y la presentación de propuestas estaba prevista para el 6 de noviembre.



El servicio de exámenes de laboratorio para postulantes a la academia nacional de policías, proceso de selección y admisión 2019 se licitó por 600 mil bolivianos. En 2017, el mismo procedimiento se convocó por 570 mil bolivianos. Según el Documento Base de Contratación (DBC) el contrato consistía en realizar 4 mil pruebas a 150 bolivianos.



En tanto, la convocatoria de estudios de laboratorio clínico para postulantes a las Fatescipoles a nivel nacional se hizo por 899.920 bolivianos, según el Sicoes. En 2017, el servicio se licitó por 980 mil bolivianos. La licitación se realizó para 6.428 pruebas por 140 bolivianos cada una.



Irregularidades



Una investigación de la Fiscalía y la Felcc recolectó indicios suficientes para aprehender a cuatro uniformados, dos generales y dos coroneles, implicados en hechos de corrupción en la admisión de estudiantes a la Anapol y las facultades policiales. También se detuvieron a cuatro personas por irregularidades en la adjudicación de servicios médicos y de contratos a Psicoes y Anstrengung, ninguna cuenta con un registro en Fundempresa.



Se estima que esta red alteró unas 163 pruebas y exámenes médicos a cambio de fuertes sumas de dinero.



“Fulminante”



El vicepresidente Álvaro García Linera advirtió a los efectivos policiales implicados en los casos de corrupción de la Anapol que serán “sancionados y golpeados de manera fulminante”.



“Duele que personas que trabajan en la Policía estén involucradas (en esos casos), pero decirles a esos señores, en este caso y en cualquier otro caso que detectemos, en cualquier nivel del Estado, van a ser golpeados de manera fulminante; como tiene que ser en un país en el que la corrupción, el maltrato y el abuso no son tolerados”, advirtió.



García Linera afirmó que al Gobierno no le interesa el rango de los policías ni la cantidad de personas implicadas en el caso Anapol, pero los mismos deben ser encarcelados. Entre los aprehendidos se encuentran el exinspector Wálter L., el rector de la Unipol Vladimir Q, , el vicerrector Vicente Q. y el asesor legal, Hugo L.



Anunció que no se encubrirá a ningún efectivo policial y aseguró que los funcionarios públicos involucrados en este caso serán sancionados.