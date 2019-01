Gobierno busca hacer negocios con privados







20/01/2019 - 08:35:24

Correo del Sur.- El reto del Gobierno para este año, en materia de hidrocarburos, será consolidar negocios con privados en Argentina y Brasil, a través de participaciones en sociedades accionarias, fundamentalmente en las termoeléctricas, comercialización y distribución. También buscará la integración energética con Paraguay y Perú.



La información fue proporcionada por el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez quien señaló que, entre otros desafíos, está el concluir los cinco pozos que están en perforación actualmente. "Esperamos que sean positivos. Iniciaremos actividades operativas", dijo, refiriéndose a los 17 pozos que están en carpeta.



El titular de Hidrocarburos explicó que los contratos de compra-venta de gas con Brasil y Argentina fueron pactados entre empresas estatales, mientras que los futuros contratos que planea firmar el Gobierno serán pactados entre YPFB y firmas privadas.



"Nosotros les vendíamos el gas a Petrobras a $us 6. Ellos lo comercializaban en $us 15. El reto, ahora, con los nuevos contratos, con las empresas privadas, es que YPFB participe en estos márgenes, a través de la comercialización, distribución y las termoeléctricas, a través de las sociedades que se van a conformar con estas empresas. Asimismo, estamos analizando la exportación a través de Gas Natural Licuado (GNL) a otros mercados", explicó el Ministro.



En el caso del contrato con Argentina, que vence el 2026, el vecino país solicitó la disminución de volúmenes de gas y también adendas al contrato vigente, debido a la fase de producción en la que ingresó Vaca Muerta, uno de los yacimientos de gas no convencional más grandes del mundo, que auspicia no sólo convertir al mercado argentino en autosuficiente, sino también en franco competidor de Bolivia. Sánchez, en el boletín que publicó el Ministerio de Hidrocarburos no se refirió al asunto.



Exploración



En el ámbito de la exploración, por otra parte, la autoridad explicó que está en la fase de pruebas de productividad Chaco Este-X1 y que hay cinco pozos que están en etapa de perforación: Boyuy-X2, Jaguar-X6, Sipotindi-X1, Caranda x-1005 e Incahuasi-5.