Sacaba advierte con secuestro de vehículos involucrados en evasión







20/01/2019 - 08:33:57

Opinión.- Las prescripciones y exenciones tributarias que beneficiaron ilegalmente al menos a 86 automotores registrados en Sacaba se encuentran en la mira del equipo jurídico del municipio, que advierte con el congelamiento de las cuentas de estos contribuyentes e incluso el secuestro de los vehículos implicados.



La directora de Asesoría Legal de esta Alcaldía, Graciela Fernández, en entrevista con la revista radial Contacto Opinión, aclaró que 25 de los 86 dueños de los automóviles involucrados ya se presentaron en instalaciones ediles para regularizar su situación, sin embargo, esto no los eximiría de su responsabilidad penal.



“Estamos hablando de un delito de corrupción que está sancionado en el Código de Procedimiento Penal, en la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz. No solamente es el servidor público, también es el contribuyente el que está implicado en este caso”.



La jurista aclaró que la lista de todos los contribuyentes fue remitida al Ministerio Público, para que proceda con una investigación que determine quiénes y de qué forma fueron beneficiados con esta irregularidad en el sistema informático edil.



Según explicó Álvaro Castro, asesor legal externo de la municipalidad de Sacaba, ante esta situación también deberá evaluarse la conducta que asuman los ciudadanos implicados en este hecho de corrupción.



“No olvidemos que existe una figura que es el arrepentimiento eficaz, si ellos están asumiendo la voluntad de arreglar el problema que han generado”.



En este sentido, Castro, resaltó que “la posición que asume el municipio es principalmente en contra de los funcionarios que han hecho quedar mal a la institución. Ese es el principal objetivo para nosotros”.



No obstante, Fernández advirtió con que “recuperarán hasta el último centavo”. Según la jurista, el Código Tributario los ampara y propicia diversas vías para que los pagos de impuestos con prescripciones y exenciones ilegales sean saneados.



“NO HAY DESFALCO” Fernández, por otra parte, a través de la señal de Radio San Rafael, manifestó que los rumores de un desfalco en Sacaba son especulaciones que “tienen a la población en la incertidumbre”.



“Se ha hablado incluso de un monto de 80 millones de bolivianos”, dijo Fernández, precisando luego que el daño económico por los hechos de corrupción en la Dirección de Ingresos Municipales y Sistemas es solo de 268.309 bolivianos.



“Desfalco en la Alcaldía de Sacaba no ha habido. Cuando hablamos de desfalco es (por ejemplo) cuando alguien ingresa a nuestra casa y se lleva dinero”, explicó.



Asimismo, Fernández detalló que su despacho presentó una denuncia sobre este caso en junio del año anterior y que los rumores que advierten que estas medidas son recientes no se corresponden con la realidad.



“Hemos tomado acciones legales al momento de conocer el caso”, finalizó.