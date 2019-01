Crece la pesca indiscriminada en represas del valle central







20/01/2019 - 08:30:48

El País.- Los comunarios de San Jacinto y aficionados a la actividad de pesca deportiva denunciaron la visita de pescadores que utilizan redes de manera indiscriminada amenazando la casi nula existencia de carpas, además de contaminar la represa.



Aseguraron que la poca existencia de carpas se debe a esta actividad desmedida y explicaron que ahora amenazan la existencia del pejerrey y la mojarrita. Añadieron que esta situación se agravó en los últimos meses, tanto que los pescadores emplean redes de entre 400 a 500 metros.



Otras fuentes de agua donde también se pesca con red de manera desmedida son las presas de Calderas y Huacata. Los comunarios denunciaron los excesos cometidos por pescadores y la falta de consideración con el medioambiente al dejar los restos de basura de lo que consumen en las orillas.



Lindolfo Anachuri manifestó que mucha gente va a pescar, no entienden que está prohibido y deben dejar que se reproduzcan los peces. Un poco frustrado remarcó que cuidan los peces para que vengan otros y se los lleven.



El director de Gestión Ambiental y Biodiversidad de la Gobernación, Eduardo Rueda, confirmó que el problema se agravó, más aún aclaró que no se cuenta con el presupuesto necesario para realizar controles constantes al lago.



Afirmó que lo único que se puede hacer por el momento es concientizar a la población para que proteja el lago y las otras represas, además de la vida que existe en estas aguas. “Pedir a los comunarios que estén atentos para realizar las denuncias en el tiempo pertinente”, dijo.



El representante de la Asociación de los Fanáticos por la Pesca, Pablo Petri Molina, corroboró la situación y explicó que existen varios grupos de pescadores que se internan por ejemplo en el lago con redes de 500 metros y avasallan con las pocas carpas que fueron insertadas en sus aguas hace muchos años atrás para que se reproduzcan.



“Al ser un animal que se adapta fácilmente a cualquier ecosistema acuático de agua dulce, se proliferaron un tiempo hasta que las personas hicieron de las suyas”, explicó.

Aclaró que no es necesario un permiso para ir a pescar a San Jacinto, pues el lago es de todos, más aún aseguró que es necesario preservar la naturaleza y además respetar el cuidado del medioambiente.



La pesca deportiva no se realiza con red sino con anzuelo y caña de pescar, por lo que su impacto en el medioambiente es menor.



Siembra de peces en Huacata



Hasta el año 2017 en la presa de Huacata se sembró 20.000 alevines (crías recién nacidas de peces) con la finalidad de que no se acaben los peces en el lago artificial del lugar, lugareños y autoridades recomendaron en ese entonces que los pescadores que lleguen a la zona no dejen su basura y que no realicen una pesca indiscriminada. Aclararon que sólo está permitida la pesca deportiva en la zona (solo con anzuelo), sin embargo esto no fue cumplido.



Siembra de peces en Calderas



De igual manera en la presa Calderas el personal del Comité de Defensa de la fauna, Codefauna efectuó la siembra de más de 10.000 alevines de pez carpa. En el año 2012 durante una de las primeras siembras de alevines recomendaron a los lugareños que están en cercanías de esta fuente de agua cuidar la presa en cuanto a la presencia de pescadores. Más aún esto también se les escapó de las manos. La siembra de peces se efectuó como una alternativa de subsistencia para los lugareños.



Aguas servidas y la basura enferman a lago San Jacinto



La contaminación es uno de los principales problemas del lago. El presidente de la Asociación de Regantes San Jacinto, Milton Gudiño, explicó que el principal conflicto que tienen son las aguas servidas que son vertidas al lago.



La contaminación está muy por encima de lo permitido y la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS) se encuentra realizando un estudio para determinar cual será el costo del mantenimiento de la presa. Los resultados están comprometidos para las siguientes semanas una vez retornen a la normalidad de sus actividades.



Otro factor que amenaza el medio ambiente en esta zona es la falta de conciencia en la población y visitantes. No hay basureros visibles en la ciclovía o en algunas rutas peatonales que son concurridas por los turistas. Las vendedoras de comida y los restaurantes que se encuentran instalados en la orilla del lago son uno de los puntos clave para que los turistas opten por este punto de encuentro.



Sin embargo, ellas no cuentan con las condiciones requeridas de salubridad y los desperdicios muchas veces también son arrojados al lago.