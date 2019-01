Lee Unkrich, director de Toy Story 3 y Coco, se aleja de Pixar luego de 25 años







19/01/2019 - 22:01:56

Perú21.- El afamado director Lee Unkrich, ganador del Oscar por “Toy Story 3” y “Coco”, anunció su retiro definitivo de la animación en Pixar luego de 25 años, según informó el portal especializado The Hollywood Reporter.



El director trabajó en los prestigiosos estudios Pixar desde hace más de dos décadas y dirigió y codirigió diversas películas que se convirtieron en grandes éxitos en la pantalla grande.



Según reveló él mismo a The Hollywood Reporter, su alejamiento no responde a alguna pelea con sus compañeros o algún interés por trabajar en otra empresa, sino a su necesidad de pasar más tiempo con su familia.



“No me estoy yendo para trabajar en otra empresa; por el contrario, quiero recuperar todo el tiempo que necesito darle a mi familia y cumplir aquellos retos personales que llevo mucho tiempo buscando", confesó Lee Unkrich.



Cabe señalar que Unkrich ingresó a Pixar para editar su primera película “Toy Story”; desde ahí codirigió otros proyectos como “Toy Story 2”, “Monster Inc.” O “Buscando a Nemo”.



Asimismo, el director obtuvo dos premios Oscar, el primero con “Toy Story 3”, cinta con la que recaudó más de 1,000 millones de dólares en todo el mundo, y el segundo con “Coco”, que sumó a la compañía más de 800 millones.



La salida de Lee Unkrich se produce dos meses después de la de su compañero John Lasseter, quien abandonó la compañía en noviembre debido a las acusaciones de abuso sexual por parte de compañeras.



Recordemos que tanto Lasseter como Lee Unkrich han colaborado en la elaboración de la historia de "Toy Story 4", cinta que se estrenará a mediados del presente año.