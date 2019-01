Madonna sorprende a sus seguidores con radical cambio de look





19/01/2019 - 21:54:47

Quien.- Madonna publicó una foto en la que aparece junto a una de sus hijas mostrando un sorprendente cambio de color en el pelo. Radicalmente ha pasado del rubio a un tono negro, algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a verle usar.



Junto a la controversial imagen, la cantante preguntó: “¿Qué pasaría si…? #photobomb”, desatando los comentarios a favor y en contra de su radical cambio de look.





La imagen puede tratarse de un montaje con Photoshop o peluca, ya que detrás de la reina del pop se ven cabezas para colocar cabelleras, es que por ahora muchos dudan que la cantante haya decidido realmente a deshacerse de su icónica cabellera rubia que ha llevado por años.



Se espera que este 2019 la intérprete de “Like a Virgin” realice su esperado regreso al mundo artístico, mismo que culminaría con una gran gira mundial.



Ver esta publicación en Instagram But what if...................😍 #photobomb Una publicación compartida de Madonna (@madonna) el 18 Ene, 2019 a las 6:42 PST