De la manera más emotiva, Thalía celebra los 101 años de su abuelita





19/01/2019 - 21:53:05

Quien.- A través de su cuenta de Instagram, Thalía compartió un tierno video para celebrar los 101 años de su abuelita, Eva Mange quien ha estado al cuidado de Laura Zapata por muchos años y este viernes celebró su cumpleaños.



En el video se puede ver a la cantante y a doña Eva cantando algunos fragmentos de un par de canciones, mientras Thalía mantiene entre sus brazos a su abuela. En la publicación, la cantante también le dedicó un tierno mensaje.





“La música... el lenguaje del amor. Increíble conectarse con tiempos lejanos a través de melodías y letras. ¡Hoy mi abuela cumple 101 años de vida y como ven, se acuerda mejor de la letra que yo! ¡Dios te bendiga abuelita! ¡Feliz cumpleaños!”, escribió.



No obstante, antes de que la intérprete de ‘No me acuerdo’ compartiera ese momento en redes sociales, su hermana mayor, Laura Zapata ya había publicado su felicitación también en Instagram y por un momento se pensó que Thalía no tendría un detalle como este con su abuela.



"Mi abuela apagando su velita de 101 años ¡Feliz cumpleaños Abuela Eva! Dios te de mas vida para compartir", escribió la actriz.



Desde hace mucho tiempo, Laura se ha hecho cargo en todos los sentidos de su abuela e incluso, en algún momento trascendió que su famosa hermana no tenía ningún tipo de contacto con doña Eva.



