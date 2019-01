Morales desea una reelección con el 70% de votos







19/01/2019 - 16:04:57

Sucre, (ABI).- El presidente Evo Morales expresó el sábado su confianza en los militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y organizaciones sociales para ganar las próximas elecciones y conseguir un nuevo mandato para cumplir con las metas de la Agenda Patriótica 2025.



"Hemos empezado con más de 50 por ciento, hemos estado con más del 60 por ciento y mi gran deseo es este nuevo, últimos cinco años para mí, quisiera más del 70 por ciento. Eso está en nuestras manos, es tarea de todos", manifestó en una multitudinaria concentración de indígenas quechuas.



El líder indígena llegó el 2006 a la presidencia del Estado con el 54% de los votos a su favor y fue reelecto en el 2009 y el 2014 con más del 60%.



"El 2005 solo teníamos discurso, qué podíamos informar, no teníamos resultados de gestión. Ahora tenemos discurso antiimperialista, antineoliberal, pero también ahora tenemos tantas cosas que informar gracias al pueblo boliviano. Además de eso tenemos Agenda 2025, tenemos liderazgo, que más nos falta, solo es unirnos más", recordó.



El binomio oficialista, Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, buscará en octubre de este año ampliar su mandato hasta el 2025 en unos comicios en los que enfrentará a ocho frentes de la oposición.



"A la derecha no le interesa la patria, a la derecha no le interesa el pueblo", advirtió Morales, al destacar la importancia de mantener la unidad de las organizaciones sociales para encarar los próximos comicios con la bandera del MAS.



"Nuestras responsabilidad también es recuperar si algún hermano está confundido, si alguna hermana está confundida; cómo explicar con tantos resultados que tenemos", complementó.



Morales busca cumplir los planes de industrializar el país y erradicar la pobreza extrema, entre otras metas, en el marco de la denominada Agenda Patriótica del Bicentenario 2025.