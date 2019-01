Nicky Jam será uno de los villanos de "Bad Boys 3" y se enfrentará a Will Smith





19/01/2019 - 09:39:50

Perú21.- Nicky Jam será uno de los villanos de la película "Bad Boys 3", que protagonizan Will Smith y Martin Lawrence. De esta manera, el dominicano

incursiona en la actuación por partida doble ya que el año pasado se estrenó la serie "Nicky Jam: El ganador", de Nexflit.



La revista Variety informó que en el filme actuarán Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Jacob Scipio, DJ Khaled y Paola Nuñez.



Recordemos que el año pasado, Nicky Jam colaboró el año pasado con Will Smith en el tema oficial del Mundial de Rusia de Fútbol con la canción "Live it Up". En la propuesta también participó la cantante Era Istrefi.



El filme "Bad Boys for Life" se estrenará en enero 2020 y pertenece a la saga "Bad Boys". En la cinta, Will Smith y Martin Lawrence dan vida a dos policías de Miami.



El director Michael Bay dirigió "Bad Boys" (1995) y "Bad Boys II" (2003), precuelas de "Bad Boys for Life".