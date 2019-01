Trump: haré un anuncio importante sobre el cierre de gobierno este sábado







19/01/2019 - 08:40:53

VOA.- El presidente Donald Trump dijo que hará anuncios importantes este sábado 19 de enero sobre el cierre parcial de gobierno, cuando llega a su vigésimo octavo día.



En un tuit, el presidente Trump afirmó "haré un importante anuncio sobre la crisis humanitaria en nuestra frontera sur, y el cierre de gobierno, mañana en la tarde a las 3:00 p.m, en vivo desde la Casa Blanca".



Trump ha argumentado una crisis humanitaria en la frontera entre EE.UU. y México para solicitar 5.700 millones dólares al Congreso para financiar la construcción de un muro.



Al no llegar a un acuerdo con los demócratas, que ahora controlan la Cámara de Representantes, el gobierno se encuentra parcialmente cerrado desde el 22 de diciembre.



El presidente Trump también envió este viernes un mensaje a las fuerzas del orden, específicamente a los agentes del control de aduanas y fronteras.



En un video publicado en su cuenta de Twitter, Trump aseguró que "todo lo que pedimos son tres cosas. Ya sea un muro, la tecnología y el equipo de detección de drogas. Esto es lo que quieren las fuerzas de seguridad. Esto es lo que necesitan".



Agregó que "esperen a ver los resultados. Ellos estarán orgullosos de él y nosotros estaremos aún más orgullosos".



"Y quiero agradecerle ya sea cualquier tipo de fuerza de seguridad. Ya sea la Patrulla Fronteriza o del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Gente espectacular. Gracias por el trabajo que hacen", indicó el presidente



Estos tuits llegan cuando la disputa política entre el presidente republicano Donald Trump y los demócratas se ha intensificado y tomado un matiz amargo en medio del cierre parcial del gobierno de Estados Unidos.



​El estancamiento en las negociaciones para llegar a un acuerdo que ponga fin al cierre que tiene paralizadas a varias agencias federales y sin salario a unos 800.000 empleados parece no tener un fin a la vista.



No hay señales de que hay un plan para destrabar la discusión sobre fondos para la construcción del muro fronterizo que prometió Donald Trump durante su campaña en 2016 para hacer frente a la imigración ilegal y al narcotráfico. Los demócratas se oponen firmemente.



El más reciente encontronazo político ocurrió el jueves, cuando Trump negó a la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que realizara un viaje previsto a Afganistán y Bruselas usando un avión militar.



"Debido al cierre, lamento informarle que su viaje a Bruselas, Egipto y Afganistán se ha pospuesto", dijo Trump en una carta, en la que catalogó la visita como un "evento de relaciones públicas".



De paso, le dijo que si quería viajar podía hacerlo en un vuelo "comercial": "Esa sería su prerrogativa", expresó Trump.



La acción sigue a la carta enviada el miércoles por Pelosi a Trump, en la que lo insta a posponer la fecha del Discurso de la Unión, alegando que nunca se ofreció en medio de un cierre parcial del gobierno como el que está en curso.



El puesto de Pelosi es el tercero de mayor rango en el país. La persona que lidera la Cámara de Representantes suele normalmente usar un avión militar para viajes al extranjero. Trump pareció actuar como comandante en jefe.



La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que Trump quería a Pelosi en Washington: "El presidente quiere que ella esté aquí para negociar".



La disputa en Washington es claramente más aguda, lo que se muestra en que incluso el senador republicano Lindsey Graham, aliado de Trump, salió al paso el jueves en su cuenta en Twitter. Dijo que la acción de Pelosi era "descaradamente política", pero agregó que la decisión del presidente de negar el avión a Pelosi era "inapropiada".



"Una respuesta de segundo año de secundaria no merece otra", expresó Graham.



Un asesor republicano de la Cámara de Representantes dijo a Reuters el jueves que no se estaban llevando a cabo conversaciones para resolver el cierre.



Durante la semana, un pequeño grupo de republicanos del Senado buscó sin éxito apoyo para un plan para instar a Trump a que acepte un proyecto de ley de financiamiento a corto plazo a cambio de negociaciones sobre la seguridad de la frontera.



Algunas medidas recientes buscan minimizar el impacto del prolongado cierre.