Explosión en un ducto de Pemex en Hidalgo dejó al menos 21 muertos y más de 70 heridos







19/01/2019 - 08:39:16

Infobae.- Una toma clandestina de combustible en el ducto Tuxpan-Pachuca de Petróleos Mexicanos (Pemex) explotó en el límite de los municipios de Tlahuelilpan y Tlaxcoapan, en el estado de Hidalgo. Reportes oficiales señalan al menos 21 muertos y 71 heridos.



Los informes destacan que al momento de la fuga, aproximadamente a las 17:00, acudieron decenas de personas con bidones para llenarlos con la gasolina que salía de la toma clandestina, donde dos horas después se produjo un "flamazo". Al lugar acudieron cuerpos de seguridad de seis municipios.



Material no confirmado por las autoridades



En videos que circulan en redes sociales se observa a la gente tratando de llevarse la gasolina en cubetas ante la mirada de miembros del Ejército. El chorro de combustible se levantó varios metros de la superficie, lo que fue filmado por distintas personas que se encontraban en el lugar.



Fotografías muestran a personas calcinadas que fueron trasladadas a distintos hospitales de Hidalgo y Ciudad de México.



El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó cerca de la madrugada que el ducto donde se registró la explosión fue cerrado de inmediato.



"Lamentablemente la necedad de la gente rebasa el número de elementos del Ejército y se mete por la gasolina", expresó el alcalde de Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz, en entrevista con Milenio.



El gobernador Omar Fayad señaló en una entrevista televisiva que hay "muchas personas quemadas".



"En el @gobiernohidalgo estamos al tanto de lo sucedido en Tlahuelilpan. He girado instrucciones al titular de la @SeGobHidalgo, Simón Vargas Aguilar, para atender a las familias afectadas. Estamos apoyando al @GobiernoMX con todo lo necesario para resolver esta situación", publicó en su cuenta de Twitter.



El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el accidente: "Desde que el director de Pemex y el secretario de Defensa me informaron, di instrucciones para que se controle el fuego y se atienda a las víctimas". Hizo un llamado a todo el gobierno a prestar auxilio a los afectados.



Ante los hechos, se instaló de inmediato el Comité Nacional de Emergencias, para atender oportunamente a la población afectada.



El gobierno federal implementó el Plan DN-III, un instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, para realizar actividades de auxilio a la población civil afectada por cualquier tipo de desastre.



Pemex hizo un llamado a la ciudadanía a seguir instrucciones de las autoridades que laboran en Tlahuelilpan.



La explosión se registró cuando decenas de personas pretendían llevarse la gasolina que salía del ducto (Video: @David_SantiagoH)



El ducto se encuentra en una zona baja, por lo que fue difícil para las autoridades controlar el incendio.



Este ducto parte del estado de Veracruz y pasa por la capital del país. Sin embargo, el gobierno en Ciudad de México descartó que por esta causa se intensifique el desabasto de gasolina que aqueja a la metrópoli desde el 4 de enero.



Incendio en otro ducto



Horas después, otro ducto de Pemex registró un incendió en la comunidad de Paso de Mata, en San Juan del Río, Querétaro.



"La SSPM-SJR informa: la tarde-noche de este viernes, en las inmediaciones de la comunidad de Paso de Mata de este municipio, se presenta una intensa conflagración aparentemente en un ducto de PEMEX. Personal de la Unidad Municipal de Protección Civil, así como elementos de distintos cuerpos de emergencia, se encuentran en el lugar de los hechos", informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en su cuenta de Facebook.



"El incendio se encuentra en una zona despoblada y no existe riesgo para la población", señaló Pemex. Las autoridades recomendaron no acercarse a la zona.