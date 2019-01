Montaño y Sifuentes se perfilan para ser ministras de Morales







19/01/2019 - 08:12:01

Página Siete.- La diputada Gabriela Montaño, la senadora Nélida Sifuentes y el viceministro Manuel Canelas se perfilan como nuevos ministros del presidente Evo Morales, informaron fuentes cercanas a la Casa Grande del Pueblo y a la Asamblea Legislativa.



El lunes, los ministros tienen previsto presentar su renuncia colectiva, para que al día siguiente el presidente Morales defina a quienes ratificará y a quienes los removerá de los despachos. Frente a ese panorama, circulan diferentes nombres de los que se proyectan como los nuevos rostros del gabinete. No obstante, los entrevistados afirman que quien tiene la última palabra es el Jefe de Estado.



Montaño, médica de profesión, presidió desde 2015 la Cámara de Diputados. Después de dejar la dirección legislativa a su colega potosino Víctor Borda, sería la nueva ministra de Salud.



Sifuentes también entraría al gabinete de Morales, informaron legisladores de Chuquisaca, aunque no especificaron la cartera de Estado. “Quizá sea en reemplazo de Eugenio Rojas, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, quien presenta problemas de salud”, indicaron allegados a la legisladora.



Manuel Canelas, viceministro de Planificación y exdiputado del MAS, también se perfila como nuevo jefe de una cartera de Estado. Canelas trabajó en la agenda 2025. Cuando fue diputado presidió, en 2017, la comisión que investigó el caso Papeles de Panamá, que concluyó en que hubo un daño económico de aproximadamente 1.000 millones de dólares.



Según fuentes cercanas a la Casa Grande del Pueblo, al equipo de Morales retornaría Luis Arce Catacora, exministro de Economía y Finanzas.



En una anterior oportunidad, Arce Catacora afirmó que su retorno al gabinete depende de dos factores: su salud y la decisión del Primer Mandatario.



“Mi salud felizmente fue mejorando. Estoy a la espera de unos resultados que la próxima semana llegarán desde el Brasil; y el segundo tema sería la definición que tendría el presidente Evo Morales de poder contar con mis servicios”, sostuvo Arce.



La diputada del MAS Rosa Chuquimia informó que diferentes organizaciones sociales y regiones sugieren al presidente Morales nombres “de hombres y mujeres comprometidos con el proceso de cambio”, para que lo acompañen este 2019, considerando que se trata de un año electoral.



No obstante, la legisladora afirmó que es el Jefe de Estado quien decide. “Puede haber nombres, las determinaciones definitivas las tomará el presidente Morales, quien hasta cinco minutos antes del acto de posesión puede tomar una decisión”, manifestó.







En la misma línea, el diputado David Ramos indicó que “pueden surgir nombres, pero es el Presidente quien tiene la última palabra, es su atribución, así lo establece la Constitución”.



La Central Obrera Boliviana solicitó la renuncia de los ministros de Economía, Mario Guillén; de Planificación, Mariana Prado; y de Trabajo, Héctor Hinojosa.