El Conade alista una marcha contra repostulación de Evo







19/01/2019 - 08:10:49

El País.- El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) informó que el próximo lunes realizará una marcha de protesta en la ciudad de La Paz en rechazo a la repostulación “ilegal” del binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales y Álvaro García Linera.



El representante del Conade y rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, dijo que la movilización se realizará en horas de la tarde y convocó a los líderes políticos, organizaciones sociales y colectivos ciudadanos a sumarse.



Aunque aclaró que durante la protesta, los políticos no pueden hacer proselitismo. “No se puede prohibir que marchen, pero nadie puede pretender hacer proselitismo, la movilización es para defender un interés común y que nadie se desvíe de ese objetivo”, remarcó.



Agregó que la manifestación será encabezada por más de 50 organizaciones afiliadas al Conade, que marcharán desde el atrio de la UMSA hasta las puertas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), porque el Conade, al igual que otros grupos opositores, considera que el ente electoral no garantiza transparencia, ni independencia, para la administración de las elecciones de este año.



La candidatura del binomio oficialista está cuestionada porque en el referendo del 21 de febrero de 2016, la mayoría de los votantes se opuso a una nueva postulación de Morales y García Linera.

Sin embargo, desconociendo ese resultado, el oficialismo presentó un recurso judicial al Tribunal Constitucional y logró que se viabilice su repostulación indefinida.



Críticas



El jueves el Conade junto a comités cívicos y opositores sostuvieron una reunión en la cual resolvieron pedir la aplicación de la Carta Democrática en Bolivia, sin embargo, el encuentro fue criticado hoy (ayer) por las diputadas Jimena Costa y Lourdes Millares por el “gravísimo déficit” de mujeres en dicha reunión.



“La foto de de cívicos y Conade y políticos, felicito el encuentro y la resolución, pero hay un déficit gravísimo de mujeres, prácticamente no hay mujeres, ¿o las mujeres no vamos a decidir o no vamos a estar en las direcciones?”, declaró la legisladora Costa.