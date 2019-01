Instancia judicial, acuden los activistas en defensa del 21F







19/01/2019 - 07:40:18

El Día.- La defensa del voto del 21F, que llevan adelante los activistas de plataformas y colectivos ciudadanos llega a las instancias judiciales.



Exigen que los mandatarios del país: Evo Morales y Álvaro García Linera, más los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) cumplan con lo que establecen las normas bolivianas.



Medida. Un grupo de activistas del 21F, llegó hasta el Palacio de Justicia para interponer una "Acción de cumplimiento" en contra de Morales, García Linera y los vocales del TSE.



El líder activista de Sos.Bolivia, Eduardo Gutiérrez, señaló que se interpuso la acción contra el Presidente, y Vicepresidente porque incumplen los artículos 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 7, 108, 168, 172 y 411 de la Constitución Política del Estado (CPE), además del artículo 15, 21, 23, y 190 de la Ley 026 del Régimen Electoral, las mismas que prohíben postularse para una segunda reelección, en base a lo dispuesto por los bolivianos en el referéndum del 21 de Febrero de 2016.



Con un mismo argumento también se interpuso la acción contra los vocales del TSE, argumentando la violación de los mismos artículos mediante la Resolución del 4 de diciembre, que por habilitando al actual Presidente y Vicepresidente para las bulladas elecciones primarias.



Gutiérrez, dijo estar consciente que la demanda no prosperará con beneficio para el pedido, sin embargo, considera que será útil como un argumento de agotar instancias internas. "Es posible que estas acciones no prosperen por el sometimiento de los poderes del Estado al poder político, pero agota las instancias internas para que podamos continuar después con las demandas penales e internacionales. Son un paso más para que más temprano que tarde, con la intervención de Dios, se haga justicia", manifestó.



Medidas. En tanto, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, confirmó que este lunes 21 de enero con el fin de recordar el voto del 21F en el 2016, llevarán adelante un Encuentro nacional entre cívicos, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), las plataformas y colectivos ciudadanos y otros sectores sociales del país, con el fin de coordinar acciones de protestas en todo el país en defensa de la democracia y el 21F.



"Vamos a tratar de hacer un acuerdo de lucha por la democracia y el Estado de Derecho en el país, por eso este lunes veremos qué acciones tomar en defensa del 21F y de la democracia. Lo que sí es un hecho es el rechazo total a las primarias, que buscan avalar la postulación de Evo Morales", dijo a tiempo de remarcar que la reunión del jueves con políticos no estaba en la búsqueda de un solo bloque opositor para las elecciones, sino la defensa del 21F.