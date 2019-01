Diputado acusa a Sinohydro de tala ilegal de 500 hectáreas







19/01/2019 - 07:22:18

El Deber.- El diputado Tomás Monasterio acusó a la empresa china Sinohydro de realizar una supuesta tala ilegal de 500 hectáreas de bosque en el interior del Parque Nacional Carrasco, en donde la compañía asiática construye un proyecto hidroeléctrico.



El legislador explicó que en el espacio de la superficie boscosa desmontada la firma instaló un campamento y una chancadora para nutrirse de áridos, materiales usados para construir la hidroeléctrica Ivirizu.



Las obras se realizan en el monte Punku, ubicado a 188 km de la ciudad de Cochabamba. El proyecto fue adjudicado en septiembre de 2017. De acuerdo a datos de ENDE, el proyecto tiene un potencial de 290 megavatios, con un presupuesto de unos $us 549,9 millones.



Monasterio observó que pese a que la obra está en un área protegida no se tenga información oficial sobre si la empresa realizó algún tipo de compensación, tal como lo establecen las normas ambientales y la Constitución Política del Estado (CPE). “Al tratarse de un parque nacional, dudo que exista la autorización por parte de las instancias correspondientes”, afirmó.



No es la primera vez que el parlamentario denuncia a la compañía asiática. En 2017, Monasterio, acusó a Sinohydro de talar 50 hectáreas de bosque de las riberas del rio Surutú, en el municipio de San Carlos, ubicado en el norte del departamento de Santa Cruz.



Advirtió con “sentarle la mano” a la transnacional china y realizar una querella penal.



Esta denuncia surge luego de que la víspera un grupo de 360 trabajadores que construyen la obra entraron en paro y denunciaron malos tratos por parte de altos funcionarios de la empresa.



En un comunicado la constructora china informó que solucionó el tema con los obreros, que tras llegar a un acuerdo decidieron continuar la construcción.



Sobre la denuncia del parlamentario, el consorcio chino no brindó mayores detalles.