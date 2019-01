Wilstermann se mantiene la base con nueva ideaa







19/01/2019 - 07:20:45

Los tiempos.- Wilstermann se prepara para afrontar su debut en el torneo Apertura de la División Profesional 2019 ante su clásico rival, Bolívar, al que enfrentará con tres variantes en su conformación inicial en comparación con el plantel que fue la base del torneo Clausura del año pasado.



Por lo que se puedo observar en los ensayos del Rojo, los cambios se darán con la inclusión de Ramiro Ballivián por el lateral derecho, Moisés Villarroel relegará a Jorge Ortiz de la contención a la banca, y más adelante actuará Miguel Ángel Bengolea, ocupando el puesto de jugador sub-20, que vuelve a entrar en vigencia a partir de este certamen.





Ballivián llegó procedente de The Storngest y le ganó la pulseada al polifuncional Alejandro Melean, que se adueñó de ese carril en las últimas dos temporadas.



Otra de las novedades se daría con la inclusión de Moisés Villarroel, que llega procedente de Bolívar. El joven volante parece haber llenado los ojos del nuevo cuerpo técnico y todo indica que sentará al experimentado Ortiz en la banca de suplentes.



Si bien Gilbert Álvarez también figuró en el cuadro titular, éste es un viejo conocido del club y ya sabe muy bien su rol como delantero solitario. Su inclusión también se da debido a la presencia de Serginho y Pochi Chávez que ocuparán los puestos de futbolistas foráneos, ya que en la zaga está asegurado el capitán Alex Da Silva y en la valla el golero Pipo Giménez.



Entre las opciones para ocupar el puesto de sub-20 en cancha, Portugal dejó en claro que dispone de Daniel Pérez, Josué Mamani, Sebastián Galindo y Miguel Ángel Bengolea, y que cualquiera podrá ver acción en el torneo. Empero, y de acuerdo a lo ensayado en la semana, Bengolea parece haber ganado la pulseada para el clásico nacional 144 (contabilizado desde 1977).



Ayer, el director técnico del cuadro aviador, Miguel Ángel Portugal, manifestó que confía en el trabajo llevado a cabo en estas últimas semanas, pese al corto tiempo que se tuvo disponible.



“La base, los nombres son parecidos y no habrá muchos cambios, pero en las ideas y el concepto obviamente buscamos impregnar un poco con mi ideología, y espero que el domingo se pueda ver algo de eso. Tampoco es fácil desarrollar una ideología en tan poco espacio de tiempo”, señaló el timonel. En ese sentido, ratificó que jugará con un 4-2-3-1.







DT NO CIERRA LA PUERTA A REFUERZOS



En una conferencia de prensa anterior, el técnico Miguel Ángel Portugal declaró que hizo el pedido a la dirigencia por sumar tres jugadores más a su plantilla actual. Ayer, ante la reiterada consulta todavía no cerró esa posibilidad.



“La dirigencia hizo lo posible por conseguirlo, parece que no ha sido posible, pero siguen trabajando por si acaso, antes de que se cierre la ventana de transferencias. Bueno, pero si vienen y es para mejorar serán bienvenidos, y si no, pues tenemos una plantilla suficiente como para hacer un buen campeonato”, declaró.







RIVALES CON ROSTROS FAMILIARES



Wilstermann podrá contar con la presencia desde el vamos del ex-Bolívar Moisés Villarroel y, en el banquillo, como asistente técnico, también estará el extécnico y asistente de la Academia Vladimir Soria, quien ahora forma parte del cuerpo técnico aviador.



En el otro bando, el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) aceptó la demanda interpuesta por Wilstermann contra Thomaz Santos y, aunque el reclamo fue admitido, al no existir aún una resolución, el futbolista podrá jugar en el debut del torneo Apertura 2019, esta vez luciendo la camiseta celeste.