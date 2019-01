Aurora planea cazar al Tigre en su reducto







19/01/2019 - 07:19:18

Los tiempos.- Aurora visita hoy (19:30) a The Strongest y tiene su objetivo claro, comenzar con el pie derecho en el torneo Apertura, en la primera fecha que se disputará en el estadio Hernando Siles, en la ciudad de La Paz.



La intención de los celestes es repetir el triunfo que consiguieron el pasado 2 de diciembre.



Luego de cumplir 11 días de trabajo, el Equipo del Pueblo se trasladó ayer a la capital paceña donde espera sumar sus primeros tres puntos, en la intención de alcanzar a clasificar a un torneo internacional.





El Celeste valluno presentará un equipo renovado y que tendrá varios cambios con relación al torneo pasado. El retorno de Juan Carlos Robles al arco es una de las principales variantes que presentará el técnico Marcos Ferrufino.



En otros aspectos, lo que si mantendrá es el esquema de juego de 1-3-5-2, dejando de lado otras estrategias que también ensayó durante la pretemporada, pero que aparentemente no le funcionaron.



El club cochabambino fue uno de los últimos equipos que comenzó a trabajar; además, hasta la práctica de fútbol que realizó el jueves pasado, los cambios continuaban y se tenían algunas dudas como la presencia del juvenil Darío Torrico.



Luego de que el jugador firmara su contrato con el club, puede volver a los planes del estratega orureño.



Por su parte, The Strongest con su nuevo técnico, Pablo Escobar, planteará un esquema ofensivo, con el que espera hacerse fuerte en condición de local, más aún teniendo la “espinita” de haber perdido con Aurora en el pasado torneo, lo que también perjudicó en los intereses del club atigrado, que al final no pudo alcanzar el título del certamen Clausura.



Con la presencia de al menos cuatro novedades en el once titular, los dirigidos por Escobar saltarán al gramado del estadio miraflorino en busca de su revancha.



Celestes y atigrados se enfrentarán hoy en el tercer partido de la jornada que abre el certamen Apertura que, de acuerdo a las previsiones, concluirá el miércoles 22 de mayo.