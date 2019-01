El Tigre de Escobar rinde su primer examen ante Aurora







19/01/2019 - 07:13:36

Página siete.- The Strongest y su técnico, Pablo Daniel Escobar, rendirán el primer examen de 2019 hoy frente a Aurora de Cochabamba, en el inicio del torneo Apertura de la División Profesional. El partido fue programado para las 19:30 en el estadio Hernando Siles.



El compromiso marcará el debut del excapitán atigrado como entrenador. Hasta el pasado 19 de diciembre estuvo como futbolista y luego tomó el timón del equipo de Achumani.



Lo acompañan en su cuerpo técnico los paraguayos Alejandro da Silva y José Devaca como asistentes. El argentino Alejandro Foglia es el preparador físico y Hamblet Barrientos se mantiene como preparador de arqueros.



El atigrado llega al torneo con la misma base del equipo titular que jugó el Clausura. A ella se sumó algunos refuerzos como el venezolano Danny Cure, el panameño Adolfo Machado, el colombiano Jair Reinoso y los nacionales José Sagredo y Pedro Galindo, este último arquero.



Dejaron el plantel varios futbolistas, como Edis Ibargüen, Francisco Rodríguez, José Peñarrieta, Édison Carcelén, Ramiro Ballivián y Cristian Novoa, además del director técnico venezolano César Salinas.



El equipo titular



En la estructura base del plantel se observa cuatro cambios. El primero está en la zona defensiva, en la que hará de lateral derecho el delantero Rodrigo Vargas, quien ya jugó en ese puesto en una ocasión.



Los de Achumani estuvieron en busca de un futbolista para ese puesto, pero no encontraron en el mercado nacional y por el momento está descartada una contratación.



En la zaga aparece el panameño Machado que hará dupla con Gabriel Valverde, mientras quedó desplazado a la banca de suplentes Fernando Marteli.



En la zona de ataque están las otras variantes, como el ingreso del sub-20 Gabriel Sotomayor, quien alternaría en el equipo durante 45 minutos y Jair Reinoso, quien viene de los registros de San José.



Queda abierta la posibilidad de que se produzca el debut de el venezolano Dany Cure, quien ingresaría en el segundo tiempo en lugar de Sotomayor, al menos eso es lo que se vio en el entrenamiento de ayer.



Durante las últimas jornadas, el entrenador pulió el trabajo con su 11 titular. La mayoría de los entrenamientos de fútbol se realizaron a puerta cerrada en el estadio Rafael Mendoza Castellón.



Las entradas para el compromiso



Los precios El ingreso a los sectores de curvas tendrá un costo de 30 bolivianos; a la recta de general, 40; preferencia, 50; y butaca, 80. No se dio a conocer el número de entradas que se pondrá a la venta para el encuentro de hoy en el estadio de la zona de Miraflores.

Buen humor Durante la rueda de prensa de ayer, el DT Pablo Escobar atendió una llamada telefónica en el celular de un periodista. Le preguntaron si se había “chupado”, el entrenador respondió con humor y dijo que no bebía, además de que habían llamado en horario de trabajo.







Permítanos un minuto de su tiempo.



Para desarrollar el periodismo serio e independiente, esencial en democracia, que usted aprecia en Página Siete, contamos con un equipo de reporteros, editores, fotógrafos, administrativos y comerciales de primer nivel.



Los ingresos con que Página Siete opera son producto de nuestro trabajo; no contamos con prebendas de ninguna naturaleza.



Si usted desea apoyar el esfuerzo que realizamos, suscríbase a P7 VIP, para recibir de lunes a viernes una carta informativa por correo electrónico, que contendrá un resumen de las noticias y opiniones más interesantes de Página Siete, a un costo de sólo Bs 15 al mes.