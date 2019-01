La Academia alista el debut de cinco jugadores







19/01/2019 - 07:11:26

Página siete.- Por lo visto en los últimos ensayos, la Academia utilizó a seis de sus nuevas caras: Saidt Mustafá, Iker Hernández, Heber Leaños, Thomaz Santos, Mateo Flores y José Laguna.



Para este año Bolívar fichó a Guillermo Viscarra, Mustafá, Nicolás Ferreyra, Adrián Jusino, Luis Alí, Jorge Pereyra, Hernández, Santos, Erick Cano y Leaños, además de sumar en sus filas a los juveniles Flores, Laguna y Sergio Villamil.



De los jugadores ya mencionados, dos podrían debutar ante el aviador desde el minuto inicial. En el arco Mustafá y se optaría entre los juveniles Flores y Laguna. En el caso de Viscarra, el portero volvería a defender el arco celeste.



Es probable que Thomaz Santos, Leaños y Hernández ingresen en el segundo tiempo. De no lograr la habilitación de Ferreyra hasta hoy, el argentino podría debutar en la Libertadores.



Los refuerzos celestes se sienten preparados para encarar el campeonato, son conscientes de que se deben ganar la confianza del profesor César Vigevani.



“Es lindo arrancar así el año, frente a un equipo duro en el torneo local, y siempre en la Libertadores hay que demostrar mucha personalidad para sí o sí pasar de fase”, dijo Ferreyra.



El DT celeste destacó la gran labor de los jugadores que llegaron al club. “La verdad que se adaptaron mejor de lo que esperábamos, más rápido de lo que pretendíamos. Fue sorprendente lo de los chicos que llegaron de afuera, sinceramente están trabajando casi normal”, contó el argentino.



Los jugadores Pereyra y Hernández también se encuentran ansiosos por debutar, ambos están bien físicamente. Si no viajan a Cochabamba, mañana trabajarán en Tembladerani.







