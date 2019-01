27 años después Always Ready vuelve a Primera





19/01/2019 - 07:04:51

El Día.- Después de 27 años, dos meses y un día, Always Ready jugará un partido profesional, su rival será Sport Boys, equipo que será local en el estadio Samuel Vaca Jiménez de Warnes. El encuentro iniciará a las 15:00 abriendo la primera fecha del torneo Apertura de la División Profesional.



Con cambios. El primero en marcharse del “toro” warneño tras haber concluido el torneo Clausura 2018, fue el técnico argentino César Vigevani que fue contratado por Bolívar, luego siguieron el mismo camino algunos jugadores que fueron protagonistas, Yony Angulo, Óscar Ribera y Said Mustafá, entre otros. Para reparar, además del técnico Carlos Leeb, llegaron 13 jugadores nuevos: arqueros; Alex Arancibia y Jorge Ruth.



Defensores: Dustin Maldonado, Santos Navarro, Jenrry Alaca, Ronny Jiménez, Wilfredo Soleto. Volantes: Daniel Saravia, Murillo Gomes, Jorge Flores. Delanteros: Alcides Peña, Gilberto Fortunato y Eduardo Fierro.



Se despidió con Orcobol. El último partido que disputó Always Ready en el profesionalismo fue ante Orcobol (Cochabama) quien ganó ese encuentro por 4-2, el conjunto cochabambino contaba con figuras como Erwin "Chichi" Romero y Arturo García (Torito).