Salvatierra y Borda asumen las presidencias de la Asamblea Legislativa Plurinacional







19/01/2019 - 06:59:54

La Paz.- La senadora Adriana Salvatierra y el diputados Víctor Borda asumieron este viernes como titulares de sus respectivas cámaras en la Asamblea Legislativa Plurinacional.



Adriana Salvatierra, destacó el rol protagónico que tienen las mujeres y jóvenes en la política boliviana.



Tras su posesión en el hemiciclo del Senado, Salvatierra, de 29 años, destacó las transformaciones económicas, sociales y políticas durante el gobierno del presidente Evo Morales, como la fundación del Estado Plurinacional y la promulgación de una nueva Constitución en 2009, bajo los principios de paridad y equidad, entre otros.



"De 1825 a 1952 pasaron 152 años para que las mujeres puedan votar y de 1952 al 2009 pasaron 57 años para que nos permitan votar. Luego se constitucionaliza, por primera vez, los principios de paridad y equidad y esto es lo que hoy nos permite tener una Asamblea Legislativa que tuvo el record del 51 por ciento de participación de mujeres, con lo que somos el segundo país en la región con representación femenina parlamentaria", relievó.



La nueva titular del Senado recordó que en 1948 fue la primera elección por "voto calificado", sin la participación de mujeres, indígenas ni campesinos; y que recién en 1940 comenzó la participación política de parte de las mujeres.



Mientras que el diputado Víctor Borda asumió con la premisa de contribuir con la construcción de leyes que promuevan una estabilidad social, económica y política en el país.



Tras su posesión en el hemiciclo de Diputados, Borda destacó el crecimiento económico que sufrió Bolivia durante los 13 años de Gobierno del presidente Evo Morales, la reducción de la extrema pobreza y la priorización de la salud.



"Tenemos varios retos, uno de los retos no solamente es legislar, no solamente es fiscalizar, no solamente es presionar, sino que tenemos que contribuir a través de esta Cámara de Diputados, a garantizar a través de las leyes que nosotros aprobamos, fundamentalmente una estabilidad social, una estabilidad política, una estabilidad económica, en nuestro país".



Borda nació en la ciudad de Potosí el 12 de junio de 1970 es abogado de profesión, fue presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.



El nuevo titular de diputados ponderó el trabajo de su antecesora Gabriela Montaño por los cuatro años "impecables" de gestión que le tocó estar al mando de la Cámara Baja.



"Hemos tenido debates, discusiones ideológicas, políticas, pero siempre a la altura de los antecedentes y esa va hacer la hermenéutica que seguramente esta directiva también va a llevar adelante", añadió.