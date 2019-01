TSE trató denuncia contra MAS y no publica resolución





19/01/2019 - 06:46:10

El Diario.- La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya adoptó una decisión sobre la denuncia contra el Movimiento al Socialismo (MAS) por la publicación de una encuesta a favor de Evo Morales; sin embargo, la resolución se hará conocer “en su debido momento”, informó el vicepresidente del Órgano Electoral, Antonio Costas.



El medio día de ayer, ante la insistencia de los periodistas, la autoridad electoral aseguró que la resolución ya está definida y que únicamente faltarían las firmas de las autoridades para que la resolución sea pública. No dio detalles respecto a la decisión que se tomó en torno a la denuncia que pide quitar la personería jurídica al partido de Gobierno.



“Hasta ayer hemos tenido una Sala Plena muy larga, desde el día miércoles, porque son muchísimos los temas, en este momento la resolución está corriendo firmas y la vamos a publicar inmediatamente se concluya esto y van a poder cocer ustedes las decisiones de la Sala Plena”, dijo el vicepresidente del TSE, Antonio Costas.



Hasta el cierre de edición EL DIARIO llamó a los teléfonos celulares de los vocales Eugenia Choque, presidente, Antonio Costas, vicepresidente y la vocal Dunia Sandoval, ninguno de ellos contestó la llamada para informar sobre la aprobación de la resolución sobre la denuncia contra el MAS.



En diciembre del año pasado, el diputado de Unidad Demócrata (UD), José Carlos Gutiérrez, denunció ante el Órgano Electoral que el Gobierno publicó una encuesta que iba en beneficio de Morales. Exige que, tal como sucedió con Unidad Demócrata (UD) en el Beni, en 2015, con la anulación de su personería jurídica, ahora se saque de carrera al oficialismo, en el marco del parágrafo III. del artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral.



La ministra de Comunicación, Gisela López, reconoció que la encuesta fue publicada por el Gobierno y aseguró que esa acción no viola ninguna ley electoral o de otro tipo.



Al respecto, el diputado opositor Gutiérrez en contacto con EL DIARIO afirmó que aún está esperando que le notifiquen desde el TSE dado que él fue quien presentó la denuncia. El legislador afirmó que lo más probable es que el comunicado salga este fin de semana cuando la población en general está descansando de sus quehaceres cotidianos.



“Estoy pensado de que el Tribunal está esperando de que sea fin de semana cuando todo el mundo esté en misa para que no se active la respuesta. Temo de que pueda ser rechazada la resolución”, afirmó.



Gutiérrez mencionó la postura de la ministra de Comunicación quien expresó su confianza de que el TSE no emitirá ningún fallo contra el MAS. “Parece que ellos se enteran primero que el denunciante. Ha salido con mucha seguridad la Ministra a decir que no se ha cometido ningún tipo de delito y eso nos hace pensar que el Tribunal está haciendo un justificativo para salvar al MAS”.



En caso que la resolución a la denuncia sea a favor del MAS, Gutiérrez, adelantó que acudirá a instancias judiciales para presentar una denuncia contra los vocales del TSE.



“Los que hayan firmado con seguridad que van a ser pasibles de una acción del suscrito diputado y demandante de la anulación de la personalidad jurídica del MAS”, afirmó Gutiérrez.