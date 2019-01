Fiscal pide detención preventiva para los 4 imputados de Sacaba







Opinión.- La Fiscalía procedió a la imputación formal contra cuatro exfuncionarios de la Alcaldía de Sacaba. El fiscal de Materia, Rubén Arciénega, informó ayer que pedirán la detención preventiva, en audiencia. El Juzgado Segundo de Instrucción Penal de Sacaba fijará las cautelares en los próximos días.



El alcalde de Sacaba, Humberto Sánchez, hace 10 días, informó que una red de corrupción liderada por servidores operaba al interior del municipio. Se presume que en alianza con tramitadores hacían trámites irregulares para alterar deudas impositivas por vehículos. Realizaron modificaciones de datos en el Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT).



Sánchez denunció a siete funcionarios ante el Ministerio Público, el 27 de junio de 2018. Una auditoría interna detectó que tres usuarios realizaban trámites irregulares en el RUAT. Uno de ellos es un “servidor fantasma” y dos eran exservidores, pero sus cuentas continuaban en uso. El 16 de enero, los fiscales determinaron la imputación para cuatro de los acusados.



Se trata del exdirector de Ingresos Municipales, Juan Carlos J.C.; Iber Ronald V.A., exjefe 1 de Sistemas; Olque C., exjefe 2 de Fiscalización y Cintia R.I., exauxiliar liquidador de la Alcaldía.







PARTICIPACIÓN El exdirector de Ingresos Municipales, Juan Carlos J.C. no solicitó al jefe de Sistemas el bloqueo de los usuarios Cintia R.I. y Olquer C. Asimismo, el “funcionario fantasma” de nombre José Hernández P. fue creado en la máquina de Juan Carlos J.C. El “fantasma” inicia sesión en el RUAT por primera vez el 17 de marzo de 2016. “Se llega a establecer de que el ahora imputado, en su condición de director de Ingresos Municipales, no puede desconocer la existencia de la cuenta creada como J.Hernández”, de acuerdo al documento de imputación formal.



Asimismo, Juan Carlos J.C. comunicó al secretario de Finanzas y Administración, Juan Carvajal que procedió a anular y revertir de forma manual los trámites sin previo procedimiento legal. “Al no tener una respuesta oportuna (del RUAT nacional) y al haber transcurrido 24 horas sin contestación, mi persona en calidad de director de Ingresos Municipales tomando en cuenta la gravedad de la situación y a fin de evitar un daño económico al municipio procedí a efectuar esta tarea manualmente usando mi usuario e ingresando con el mismo al sistema RUAT para proceder a revertir todos los trámites hechos por estos tres usuarios (Cintia R.I., Olquer C. y J. Hernández)”, según el informe del 04 de julio de 2018. Sin embargo, el imputado realizó esa función desde el 14 de junio, según documentación que mostró un exfuncionario. Es acusado por incumplimiento de deberes, conducta antiecónomica y manipulación informática. La Fiscalía lo citó a declarar pero él se acogió al silencio.







OTROS El exjefe de Sistemas, Iber Ronald V.A., fue imputado por incumplimiento de deberes y manipulación informática. El acusado, en una anterior entrevista, manifestó que informó al secretario de Finanzas, Juan Carvajal sobre las irregularidades, el 13 de junio de 2018.



Después de nueve días, Transparencia y Asesoría Legal intervinieron la unidad de Ingresos Municipales y Sistemas. La Alcaldía definió suspender por 45 días a Iber, para luego destituirlo. Sin embargo, Juan Carlos continuó en el cargo hasta el 26 de julio de 2018, es decir, un mes después de que se presentó la denuncia.



Iber aseguró que usaron su cuenta para la creación del “servidor fantasma”. Mostró como prueba un documento en el que se evidencia que el 3 de agosto de 2015, el usuario de Iber inició sesión desde la IP (Protocolo de Internet) de Juan Carlos J.C. Indicó que utilizaba dos contraseñas alternas.



Sin embargo, los fiscales vieron incumplimiento al manual de organización y función de la jefatura. “El imputado no ha tenido cuidado ni control del uso de las cuentas en relación a la creación y asignación de roles por operación”, dice la imputación.



Los exservidores Cintia R.I. y Olquer C. son imputados por incumplimiento de deberes. Cintia renunció a la función pública el 20 de septiembre de 2017, pero su usuario seguía haciendo trámites hasta mayo de 2018. La funcionaria tenía la atribución de registrar a los contribuyentes en el RUAT para la liquidación del pago. Sin embargo, hacía descuentos, anulaciones, prescripciones, multas y registros. Además no era dependiente de la jefatura de Vehículos.



La sindicada indicó que tras llenar su formulario de desvinculación pidió de forma verbal el bloqueo de su cuenta. “A mi inmediato superior, R.C., le dije mi usuario hay que dar de baja y me respondió que sí”, señala su declaración del 7 de julio de 2017.



Sobre Olquer C. se conoce que su cuenta siguió realizando trámites hasta mayo de 2018, siendo que dejó la Alcaldía el 31 de marzo de 2017. El Ministerio Público observó que el funcionario no solicitó la baja de usuario en el RUAT. “Su conducta incursionó en incumplimiento de deberes”. Los imputados están a la espera de que el Juzgado Segundo Penal de Sacaba fije su audiencia y se defina su situación.