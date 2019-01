Cómo esconder tu foto de WhatsApp a un contacto en particular sin bloquearlo





18/01/2019 - 19:02:44

Infobae.- Existe un sencillo truco para poder ocultar la foto de perfil a un contacto de WhatsApp sin tener que bloquearlo.



Como primera medida hay que ingresar a la agenda de Contactos y eliminar a la persona a quien se le quiere ocultar la foto.



Esto se puede hacer desde la herramienta Contactos, que se encuentra fuera de WhatsApp o desde la app misma, presionando en el nombre de la persona en particular y haciendo clic en la opción Eliminar.



De este modo, se seguirán viendo los chats con esa persona en WhatsApp, pero ya no figurará su nombre, porque no formará parte de la agenda.



Luego hay que asegurarse de que solo la gente que forma parte de nuestra red de contactos pueda ver nuestra foto de perfil. Para eso hay que ir hasta WhatsApp/Cuenta/Privacidad y en Foto de perfil elegir Mis contactos.



De ese modo el perfil en cuestión ya no verá tu foto de perfil porque ya no forma parte de tus contactos.



Otros ajustes de privacidad:



WhatsApp permite silenciar chats individuales o privados, así como desactivar las confirmaciones de lectura o la hora de última conexión.



Estas dos últimas opciones se encuentran dentro del apartado de Privacidad, mencionado anteriormente.



Por otra parte, la aplicación de mensajería estaría probando un sistema de desbloqueo por huella dactilar para sumar una capa extra de privacidad a esta app.



Por ahora solo se trata de un rumor y no hay una fecha oficial de lanzamiento, pero sin duda es una característica muy esperada por los usuarios para proteger sus conversaciones de la mirada indiscreta de otros.