Cáceres plantea endurecer las penas para los que no respeten el cato de coca





18/01/2019 - 18:56:40

Chimoré, (ABI).- El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, planteó el viernes ajustar la ley para endurecer las sanciones para los que no respeten el "cato de coca" o cultiven en áreas no autorizadas.



"En la elaboración de la Ley General de la Coca plantee una pena de tres años para quienes incumplan con el cato o planten en zonas prohibidas, pero los asesores y los jueces dicen que por ese período nadie puede ser encarcelado o se acogen al perdón judicial", explicó a la ABI.



Por esa razón, dijo que es necesario un ajuste en la ley para endurecer las sanciones o aumentar los años de la pena contra las personas que infringen la legislación que norma la revalorización, producción, circulación, transporte, comercialización, consumo, investigación, industrialización y promoción de la coca en su estado natural.



"En varias zonas hay círculo vicioso en desmedro de la economía del Estado, porque las patrullas de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) anualmente tienen volver al mismo lugar para erradicar la coca ilegal, fuera de los cordones tradicionales o de la extensión del cato de coca", explicó.



Deploró que en algunas zonas del trópico cochabambino "algunos malos" productores no respetan el "cato de coca" y vuelven a sembrar en zonas donde se cumplió con la erradicación.



En esa línea exhortó a los cocaleros respetar el "cato de coca", que significa 1.600 metros cuadrados de plantaciones del arbusto.



"A pesar de este problema seguimos generando conciencia social para que estos malos compañeros no incrementen sus cultivos más allá del cato de coca", puntualizó.



Advirtió con "mano dura y todo el peso de la ley para quienes cultiven coca en los parques nacionales o reservas forestales protegidas por ley".