Revelan las descomunales ganancias que obtiene Shakira al día





18/01/2019 - 18:42:55

Quien.- Desde 2017, Shakira ha estado envuelta en polémica debido a sus ingresos y supuesta evasión fiscal. Mientras Hacienda de España la acusa de seis delitos por fraude fiscal (por los que debería pagar cerca de 14.5 millones de euros), los abogados de la cantante dicen lo contrario: “Shakira ha pagado hasta el último euro exigido por la Agencia Tributaria. No debe nada al Estado español, ha cumplido en todo momento con todas sus obligaciones tributarias” .



Sea cual sea su situación fiscal, lo cierto es que a la estrella colombiana le va muy bien a nivel financiero. El portal tu salario asegura que percibe 130 mil euros… ¡al día!, es decir, más de 4 millones de dólares mensuales.





Esto la coloca por encima de otras celebridades que también son famosas por tener una abultada cuenta en el banco, entre Kim Kardashian y Jennifer Lopez.



Esta cifra debe tener muy tranquila a Shakira, quien, a fines de 2017 y en medio de su gira El Dorado World Tour, estuvo a punto de perder su voz y, por ende, su principal fuente de ingresos. La pareja de Gerard Piqué tuvo que hacer una pausa de seis meses debido a una lesión vascular en las cuerdas vocales que la llevó al quirófano y que casi le cuesta la carrera.



Pero, ¿de dónde viene tanta riqueza? Según varios medios, se debe a varios factores: Su incursión en el género urbano y su última gira, con la que tuvo gran éxito a nivel mundial.



Además, a Shakira le va muy bien gracias a las campañas publicitarias en las que participa, así como con la venta de sus álbumes y las regalías que genera su música en las distintas plataformas digitales.



