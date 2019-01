Ex guardaespaldas revela que Lady Di fue una jefa difícil como lo es Meghan





18/01/2019 - 18:40:19

Quien.- En más de una ocasión Meghan Markle ha sido comparada con Lady Di , ya sea por algo tan básico como sus looks o algo mucho más serio como su labor altruista. No obstante, ha surgido una nueva “similitud” entre ellas y que podría pone en peligro a la futura madre.



En una carta escrita para Daily Mail, Ken Wharfe, ex guardaespaldas de Diana de Gales indicó que en el afán de parecerse a su suegra tal parecía que a Meghan le incomodaba la presencia de seguridad cuando se encuentra en un acto oficial.





“A la duquesa parece que le gusta mezclarse con el pueblo durante sus compromisos públicos, demostrando así que es una más, y le incomoda la presencia de un oficial de seguridad”, escribió Wharfe.



Wharfe, quien se ocupó de la segurad de la princesa Diana durante ocho años reconoce que fue una jefa difícil, al igual que Meghan. "Diana no era una jefa fácil. Como a Meghan, le gustaba acercarse a la gente y llevar una vida lo más común posible".



Ante esta conclusión, el ex guardaespaldas indicó que siente solidaridad ante la renuncia de la mujer que se desempeñaba desde hace 6 meses como jefa de seguridad de la duquesa de Sussex, y que en el viaje a Fiji se enfrentó a una crisis en la que tuvieron que evacuar a Meghan tras la conglomeración de una multitud que se congregó para saludarla.



“En mi opinión, de deberían haber colocado vallas. Sabían que la expectativa por ver a la duquesa era enorme. Estaba embarazada y acababa de casarse”, indicó.



Finalmente, consideró que no es una buena idea de los duques de Sussex se muden a Frogmore House, ya que asegura que al ser un espacio más abierto será más complicada las labores de seguridad.



“El plan de la pareja de mudarse a Windsor presenta un reto. Con un espacio abierto tan grande como el parque Windsor Great Park a su alrededor será más difícil cuidar la seguridad”, añadió.