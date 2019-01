Senasag señala que bloqueo de avicultores es político







18/01/2019 - 12:57:59

El Deber.- Javier Suárez, director nacional del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), indicó que la protesta que realiza una parte del sector avicola es político y no técnico.



Suárez aseguró que desde su dependencia se está realizando un trabajo serio en cuanto al control y prevención de la gripe aviar y la New Castle, por lo que rechazó las críticas de los polleros que aseguran que en el tema sanitario el Senasag deja mucho que desear.



Sobre el control de los centros de producción y de los mataderos ilegales, Suárez indicó se están haciendo las respectivas clausuras y volvió a pedir que los productores no usen estos servicios.



En cuanto al precio actual de la carne de pollo, la autoridad aseguró que es una tarea que no le compete, aunque sugirió que el sector debe trabajar unido para planificar mejor su producción.



Bloqueos



Representantes del sector avícola llevan a cabo bloqueos esporádicos en Santa Martha, en la ruta a los valles cruceños, y piden la presencia del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, para tratar temas referentes a las mejoras de las condiciones de producción y ver el problema de sobreproducción de pollito bebé que está generado pérdidas al sector.



Wiston Ortiz, vicepresidente de la Federación Nacional de Avicultores, brindó sus disculpas a la población por el perjuicio que se tuvo al cortar la ruta pero también les pidió su comprensión pues esta medida fue resultante de una falta de atención de parte de las autoridades.