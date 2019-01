El abogado torturador planificaba contratar a sicarios y matar a fiscal







18/01/2019 - 12:52:21

Opinión.- Ayer al final de la tarde, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, anunció que el abogado Jhasmany T.L. iba a ser trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. Horas antes, el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, anticipaba que se iban a tomar medidas radicales para precautelar las investigaciones, debido a que el abogado torturador “estaría amedrentando a operadores de justicia desde El Abra”.



Sin embargo, a este diario se filtró la información de que se logró interceptar una conversación sobre la contratación de sicarios extranjeros para matar a la fiscal Faridy Arnez, quien, junto a los fiscales Eliana Colque y Jaime Arancibia, dirige las pesquisas en el caso del mecánico secuestrado, el del padrastro torturado y los de las víctimas que aparecen en los videos recién difundidos.





En la conversación se hablaría incluso de que las armas ya habían sido compradas y de que los sicarios ya se habían presentado en la oficina de los abogados. El blanco sería la fiscal Arnez y su familia.





Además, OPINIÓN accedió a un audio en el que se escucha a Jhasmany T.L., en El Abra, dar instrucciones sobre cómo actuar en el ámbito jurídico para neutralizar a los policías que hoy lo investigan.





“Las tres abogadas van a hacer su respectivas denuncias, una al juez cautelar, pidiendo control jurisdiccional y denunciando persecución. Otra al fiscal de Distrito denunciando abuso de autoridad y persecución. ¿Estamos bien?”, se escucha la voz del abogado sindicado de torturas.





Una mujer emite un sonido de aceptación. Luego, Jhasmany continúa: “Con respuesta o sin respuesta, las tres abogadas van a plantear acciones de libertad contra la fiscal y los policías, contra el teniente Magnani y el otro. Las tres abogadas van a iniciar procesos disciplinarios contra el teniente Magnani. Con motivo, o sin motivo, van a encontrar faltas disciplinarias. Otra cosita. Vanessa Orellana también le denunciará a Magnani porque le vino a gritar a su casa”. La mujer que recibe la orden le contesta: “Pero, no le ha gritado”. Jhasmany replica: “No importa pues, igual. Vanessa meterá la denuncia y con esa serán cuatro. Va a tener cuatro procesos disciplinarios, motivo suficiente para que le replieguen. En cada denuncia van a pedir el repliegue del policía. Necesito ver, además, las dos declaraciones de las abogadas, para decirles cómo haremos el incidente”. Este diario intentó obtener la versión de la fiscal Arnez sobre estos dos audios, pero no contestó su celular.





Desde que un juez ordenó su detención preventiva, Jhasmany T.L. no ingresó a la población de El Abra. Se quedó en la posta de sanidad alegando una infección en su pierna, que fue operada en septiembre. Salió por una semana para internarse en una clínica privada y recibir tratamiento, pero a su retorno tampoco ingresó a la población y tenía “privilegios”, según el Viceministro Jiménez.



A las 20:50, Jhasmany T.L. abordo un avión que lo llevó anoche a Chonchocoro.