Los programas de salud de alcaldías convivirán con SUS







18/01/2019 - 12:47:40

Opinión.- La vigencia del Sistema Único de Salud (SUS) no anulará los programas de salud estudiantil, dental y otros que varias alcaldías implementaron con recursos propios desde hace tiempo, es más, convivirán.



A mes y medio de iniciar las atenciones con el Sistema Único de Salud (SUS), algunas alcaldías expresaron dudas y confusiones sobre la desaparición o no de los programas y seguros municipales que implementaron con recursos propios.



En Cochabamba, las municipalidades de Punata, Vinto y Cercado emprendieron programas de salud destinados a atender a estudiantes y otros grupos que quedaron al margen de la Ley 475, que cubre a los adultos mayores, niños menores de cinco años, embarazadas y personas con discapacidad.



Tras el anuncio para la implementación del SUS surgieron algunos temores. El alcalde de Punata, José Antonio Gonzales, afirmó que cuentan con dos seguros: el Estudiantil, y el Seguro de Salud Municipal. Relató que ambos tienen éxito y son sostenibles, “pero atenderemos hasta que entre en vigencia el SUS y luego, ya no”.



La alcaldesa de Vinto, María Patricia Arce, pidió que el Ministerio de Salud les saque de varias dudas. Por ejemplo, los estudiantes vinteños ya están registrados y tienen hasta un carnet de asegurado. El SUS es solo para las personas que no cuentan con ninguna atención, por tanto, ¿los escolares quedarán fuera o deberán elegir uno de los seguros?. Si hay dos seguros, ¿no es hacer un doble esfuerzo y más recursos?



El asesor de Despacho del Ministerio de Salud, Adolfo Zarate, se refirió al asunto. Aseguró que la implementación del SUS no afectará al funcionamiento de los programas de salud municipales. “Los seguros municipales deben continuar porque es una tarea iniciada. Nosotros, como Ministerio, más bien vamos a fortalecer a esos municipios para que sigan prestando atención de mejor manera. Daremos más recurso humano, infraestructura y equipamiento básico para que puedan soportar toda la demanda en un futuro”.



Frente a la confusión de varios municipios, Zárate explicó que lo que sucederá en el futuro es una complementación entre seguros. “Hay municipalidades que tienen solo el primer nivel, hay otros con primer y segundo nivel. Ahí la atención es básica y tienen que seguir cubriendo porque eso dirá la ley de SUS. Ahora el costo más pesado está en los terceros niveles (de especialidad) y eso lo asume en su integralidad el Estado”.



Las alcaldías mantienen la atención en el primer y segundo nivel. Si por ejemplo, la Alcaldía de Cochabamba ofrece atención dental a los estudiantes podrá atender un tratamiento de caries o limpieza dentaria en el centro, pero si hay una fractura en el maxilar será tratada en un hospital de tercer nivel. La primera parte atienden ellos, la segunda, nosotros”.



Aseguró que los seguros municipales no afecta en nada al SUS. “Todo está sistematizado. La base de datos que tienen (registros de los asegurados) nos van a compartir y unificaremos”, dijo.



VINTO La alcaldesa de Vinto, María Patricia Arce, pidió que representantes del Ministerio de Salud den una explicación sobre cómo funcionarán los seguros.



Vinto cuenta con el seguro estudiantil, programa al que asigna 800 mil bolivianos al año. Ha carnetizado a los estudiantes y con ese documento son atendidos gratuitamente en los centros de salud. Si los colegiales tienen un registro no sabe si se contrapone al SUS.



“Queremos migrarlos a SUS paulatinamente. Tenemos 2.500 personas inscritas. Como ya hemos implementado, los estudiantes ya no estuvieran en el seguro universal. Tenemos dudas. Sería una confusión si unos tienen el SUS y otros el estudiantil”.



El 25 de este mes, se reunirá el Consejo de Salud de Vinto para ver las falencias.



CERCADO El secretario de Salud de la Alcaldía de Cercado, Enrique Torrico, tiene la figura más clara. Dijo que mantendrán sus programas de salud porque no se contraponen en nada con el Sistema de Salud, que es global e integral. “En cambio, nosotros trabajamos con prevención en centros de salud de primer y segundo nivel.



“El programa de salud escolar es con recursos propios, sin usar IDH ni TGN. Trabajamos en lo preventivo, vamos a los colegios a dar charlas y seminarios. Vemos la situación de la alimentación, la salud bucal. Vemos a niños y adolescentes de 5 a 19 años, pero también con vecinos, con padres y profesores”.



Cuentan con el programa salud escolar y el médico dental. En el primero asignan 7 millones de bolivianos y el segundo, que es placas dentales para el adulto mayor, otorgaron 600.000 bolivianos.



Señaló que la Alcaldía mantendrá la Secretaria de Salud, el personal administrativo, equipamiento y construcción de nuevas infraestructuras para el primer y segundo nivel.



“Según nos han explicado, los enfermos renales tendrían que pasar al SUS ya no serán responsabilidad del municipio, una vez que se saque la ley y se reglamente. Hasta eso pasarán cuatro a cinco meses y entonces corresponderá al Ministerio firmar convenios con empresas privadas que atiendan a quienes necesitan hemodiálisis”.



El programa de salud escolar está dedicado a la salud médico dental. Contrataron 17 médicos y 18 odontólogos. Otorgábamos algunos medicamentos porque cubrimos alrededor de 32 prestaciones, insumos en odontología, resinas para tapaduras y otros”.



En el otro plan, está enfocado a los adultos mayores. Les otorgan placas dentales. El presupuesto es de 600.000 bolivianos anuales.



Al margen dan taller para apoyar la prevención de enfermedades de transmisión sexual.