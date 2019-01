Suspenden salida de buses Tarija – Yacuiba







18/01/2019 - 12:44:20

El País.- Debido a las fuertes inclemencias del tiempo y algunos derrumbes suscitados en la carretera que conecta Tarija con el Chaco, se suspendieron las salidas de buses en la ciudad de Yacuiba, así lo informó el oficial de tránsito de la ciudad fronteriza, Hector Lipe.



“Informar a los señores turistas y comerciantes que viajan a la ciudad de Tarija, que no hay paso hacia la ciudad de Tarija, hay derrumbe en Catellon – Junacas, debido a eso no están saliendo los buses y no está llegando con normalidad”, detalló Lipe.



Sin embargo, no descartó el libre tránsito de minivans hacia la ciudad de Tarija. Por su parte la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió a detalle un reporte de transitabilidad para este viernes.