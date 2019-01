EE.UU.: Oleada de candidatos demócratas para 2020







18/01/2019 - 12:01:37

VOA.- Varios demócratas han tomado medidas en los últimos días para dar un salto temprano en la campaña presidencial de 2020, donde esperan que un gran número de candidatos compitan para enfrentarse al presidente Donald Trump cuando se postule para la reelección el próximo año.



Muchos analistas sin embargo creen que ahora no hay un claro favorito en el campo demócrata.



La demócrata Elizabeth Warren fue una de las primeras en viajar a los primeros estados que participan en las primarias Iowa y New Hampshire, centrándose en encontrar formas de ayudar a los estadounidenses de clase media y baja.



"Hoy en día, un trabajo con salario mínimo en Estados Unidos no mantendrá a la madre y al bebé fuera de la pobreza. Piense en esa diferencia, porque para mí es de lo que se trata", dijo Warren durante una reciente gira de campaña en Iowa.



Uniéndose a Warren en la campaña este mes, el exsecretario de Vivienda Julian Castro, quien anunció su candidatura en su estado natal de Texas.



"Juntos mostraremos que la esperanza puede ser más grande que el miedo, que la luz puede ser más grande que la oscuridad y que la verdad puede ser más grande que la mentira", dijo Castro.

Crece cifra de candidatas mujeres



Warren es una de varias mujeres demócratas que ya están en la carrera o están por unirse. Entre ellas la senadora Kirsten Gillibrand de Nueva York, la representante de Hawái Tulsi Gabbard, la senadora de California Kamala Harris y la senadora de Minnesota Amy Klobuchar.



Pero muchos otros contendientes podrían unirse a la atestada contienda por la nominación presidencial demócrata, incluido el ex congresista de Texas Beto O"Rourke, quien perdió una contienda para el Senado ante el republicano Ted Cruz.



El senador de Nueva Jersey Cory Booker y el exvicepresidente Joe Biden también podrían unirse a la carrera pronto. Biden estuvo en la campaña el año pasado durante las elecciones de mitad de período, donde enfatizó la necesidad de que los demócratas se opongan al presidente Trump.



"Lo único lo suficientemente fuerte como para separar a Estados Unidos es Estados Unidos. Lo hemos visto comenzar, ¡y tenemos que detenerlo ahora! ¡Ahora mismo!", indicó Biden.



No hay un favorito claro



Biden puede ser el más conocido, pero en este momento la mayoría de los analistas creen que ningún demócrata tiene una ventaja clara.



"Incluso Biden no es un pionero fuerte", dijo el analista político de la Universidad de Virginia Larry Sabato a través de Skype. "Ha estado apareciendo en el 30, 35, 40 por ciento (en las encuestas). Eso no es tan bueno como algunos de los pioneros como Hillary Clinton en 2016 en este momento de la competencia".



Pero Biden parece tener una ventaja en el reconocimiento de su nombre y la aprobación entre los demócratas en las últimas encuestas. Una reciente encuesta de la Universidad George Washington encontró a Biden en el primer lugar de la lista de posibles candidatos demócratas para 2020.



Biden fue visto favorablemente por el 51 por ciento en la encuesta de GWU, mientras que el 42 por ciento sostuvo una opinión desfavorable de él. El senador de Vermont, Bernie Sanders, fue el siguiente en 48 por ciento favorable, 46 por ciento desfavorable. Warren fue tercera. Su calificación fue de 38 por ciento favorable, pero 45 por ciento desfavorable.



El mes pasado, una encuesta de la Universidad de Quinnipiac tuvo resultados similares. Biden tuvo una calificación favorable de 53 a 33 por ciento en esa encuesta. El desglose de Sanders fue 44 positivo a 42 por ciento desfavorable. Y para Warren fue 30 por ciento positivo, 37 por ciento desfavorable.



En términos de apoyo en bruto entre los demócratas, una encuesta de Morning Consult / POLITICO de noviembre encontró a Biden con un 26 por ciento de apoyo, seguido por Sanders con el 19 por ciento y O"Rourke con el ocho por ciento. Warren se ubicó en el cuarto lugar con un apoyo del cinco por ciento seguido por Harris con el cuatro por ciento.



Larga batalla por delante



Muchos más demócratas podrían lanzar sus candidaturas en los próximos meses, lo que sugiere una batalla primaria muy competitiva y larga.



"Creo que lo que quedará claro en este proceso de nominación es que no será una coronación, como ha visto a Al Gore sobre Bill Bradley (en 2000) y con Hillary Clinton sobre Bernie Sanders (en 2016). Creo que va a ser muy disputado ", dijo el analista Jim Kessler de Third Way, un grupo de políticas públicas de centro izquierda en Washington.



En el lado republicano, algunos se preguntan si el presidente Trump tendrá un desafío el próximo año. Trump sigue siendo popular dentro del partido a pesar de que su índice general de aprobación pública está en declive en los últimos tiempos.



Entre los que consideran un desafío a Trump desde dentro del partido se encuentra el exgobernador de Ohio, John Kasich. "Me postularía para ser alguien para tratar de unir al país. De eso se trataría", dijo.



El enfoque de la reelección de Trump hasta ahora ha sido apuntalar su base política, y hasta ahora sus partidarios principales generalmente están con él, incluso en el cierre del gobierno.



Esa lealtad a Trump podría dificultar a cualquier republicano el enfrentar un desafío serio al presidente desde dentro de su propio partido.