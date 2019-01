Colombia responsabiliza al ELN de ataque en academia policial







18/01/2019 - 12:00:10

VOA.- La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) es responsable del ataque con un carro bomba que dejó al menos 21 muertos y 68 heridos en una academia de la Policía Nacional en el sur de la capital colombiana, informó el viernes el ministro de Defensa, Guillermo Botero.



El ataque del jueves, el peor de su tipo en la historia reciente de Colombia, avivó el pánico y temores de que la nación sudamericana pueda retornar a su violento pasado. También aleja la posibilidad de un eventual diálogo entre el gobierno y la guerrilla.



"Un acto terrorista del ELN segó esas vidas", afirmó Botero en una conferencia de prensa el viernes.



El ELN, conformado por unos 2.000 combatientes y considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, mantiene sus ataques contra las Fuerzas Armadas y la infraestructura económica en medio del conflicto armado de más de medio siglo que ha dejado unos 260.000 muertos y millones de desplazados.



La Dirección General de la Policía informó que el vehículo cargado con 80 kilos de pentonita ingresó en forma violenta al centro de formación de oficiales y explotó después de estrellarse contra un muro.



Entre los fallecidos está José Aldemar Rojas, alias "El Mocho" o "Kiko", quien conducía el vehículo cargado con los explosivos que irrumpió violentamente en la Escuela de Cadetes General Santander.



"El autor material de este acto terrorista es miembro del Ejército de Liberación Nacional", dijo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.Rojas era experto en explosivos y su centro de operaciones estaba instalado en el departamento de Arauca.



Colombia de duelo



El presidente Iván Duque declaró tres días de duelo tras el atentado, el más mortífero de los últimos años contra un objetivo policial o militar en Colombia.



El atentado ocurrió en la Escuela de Policía General Santander, al sur de la ciudad. Las autoridades confirmaron que la detonación se produjo por la presencia de un carro bomba que ingresó al lugar, después de las 9:30 de la mañana, tras violar los filtros de seguridad.



Las autoridades colombianas dijeron que no hay indicio de que Venezuela esté vinculada con el atentado.



"La Fiscalía no tiene en este momento elementos o evidencias materiales probatorias que permitan hacer un compromiso de responsabilidad transfonteriza, pero sí tenemos información que se ha estado judicializando con el objeto de establecer la presencia de comandantes guerrilleros del ELN en que actúan desde territorio venezolano", dijo el Fiscal General.



El presidente Iván Duque se dirigió el jueves a la nación: "Hago un llamado a los colombianos para que nos unamos contra los violentos; ni un paso atrás frente a quienes atacan miserablemente a la sociedad. Juntos debemos apoyar a la Fuerza Pública para castigar con severidad, de la mano de la justicia, a los autores de esta barbarie​".



Atentado preparado con antelación



"No descansaremos hasta capturar y llevar a la justicia al resto de los terroristas involucrados y les notifico a esos criminales que les espera el repudio social, el rechazo de todos los colombianos y la comunidad internacional, y el castigo ejemplar de la justicia", dijo el presidente de Colombia, Iván Duque, el jueves en la noche en una alocución.