Becky G lanzó video lyric de su canción Little Black Dress ZONA MULTIMEDIA





18/01/2019 - 11:12:22

Perú21.- Becky G ha demostrado que no solo es buena cantando reguetón o bachata, sino que puede desenvolverse en cualquier género e idioma. Ahora presentó su nuevo tema “LBD” (siglas de Little Black Dress) en inglés.



De esta manera, Becky G regresa a la música en inglés, idioma con el que empezó su carrera musical en Estados Unidos.



A través de YouTube, Becky G compartió el video lyric de su tema “LBD”, donde presenta una mujer que viste un vestido negro y realiza actividades como hacer el mercado, lavar la ropa, pasear a su bebé en coche o leer un libro.



Rápidamente, el video lyric ha superado las 150,000 reproducciones en YouTube, y los usuarios resaltan el mensaje de la canción.



“Está afuera. ¡Finalmente está aquí! No puedo creerlo. Chicos, esto solo es un pequeño adelanto de lo que vendrá con mi música en inglés y ¡estoy muy emocionada de compartirla con ustedes finalmente! ¡Los quiero mucho!”, escribió Becky G como leyenda de su video.