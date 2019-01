Ver películas y series en versión original con subtítulos mejora el nivel de inglés







18/01/2019 - 10:58:49

El comercio.pe.- Ver series de televisión o películas en su idioma original trae consigo una mejorar en el nivel de inglés. Así lo muestra un nuevo estudio publicado en la revista Journal of Economic Behavior and Organization, que sostiene que ver utilizar el subtítulo con el audio original es mucho mejor que el doblaje.



El estudio, llamado ¿Tv o no Tv? El impacto de los subtítulos en las habilidades con el inglés, usa el TOEFL, uno de exámenes más conocidos del mundo sobre este idioma, para evaluar la captación del mensaje final del idioma versus los países que utilizan el doblaje.



Los investigadores concluyeron que en los países que subtitulan películas o series, las personas obtienen en promedio de 3,4 puntos más sobre los países donde se ven los programas doblados.







De los países analizados, se halló que el 58% de la población acostumbrada a ver la versión original se considera capaz de mantener una conversación en inglés, mientras que esta cifra baja a 32% en los países donde se usa los subtítulos.



Además, el impacto de los subtítulos es positivo en cuanto al listening, la capacidad de comprender el inglés al oírlo. Los investigadores determinaron que esta práctica mejorar hasta en un 16,9% la puntuación en el TOEFL.



"Nuestro estudio sugiere que los gobiernos podrían promover el subtitulado como un medio para mejorar el dominio de la lengua extranjera", señalan los autores.



--- Decisión de los gobiernos ---



El documento, elaborado por investigadores de España, Luxemburgo y Reino Unido, también hace un análisis histórico sobre las decisiones de traducir el contenido audiovisual de habla inglesa en Europa. Señalan que esta política inicia en los años 20 con los primeros doblajes hechos por Paramount Pictures.



Identificaron que en los países pequeños o con pocos hablantes de idioma nativos se prefería el uso de subtítulos, mientras que los regímenes dictatoriales preferían el doblaje como un modo de "preservación" de su propia lengua.



Los científicos analizaron datos de entre 2008 y 2015 de un total de 135 países todo el mundo.