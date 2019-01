Determinan en qué año el asterioide Apofis se acercará peligrosamente a la Tierra







18/01/2019 - 10:52:19

Actualidad.- Un equipo de científicos de la Universidad Estatal de San Petersburgo (Rusia) ha advertido de que el asteroide Apofis puede golpear a nuestro planeta en 2068. Según un informe, que será presentado a finales de enero, antes de su choque contra la Tierra, el Apofis pasará cerca de ella a una distancia menor que la que nos separa de la Luna.



"La característica singular de este asteroide es que se acercará mucho a la Tierra, exactamente 13 de abril de 2029 y a una distancia de 38.000 kilómetros", reza el documento, citado por RIA Novosti. La Luna se encuentra a unos 384.000 kilómetros de nuestro planeta.





Los especialistas pronostican que el Apofis se aproximará a la Tierra varias veces y el acercamiento "más peligroso" tendrá lugar en 2068, cuando el asteroide probablemente impacte contra ella.



El asteroide Apofis, de unos 325 metros de diámetro, fue descubierto en 2004 y bautizado en honor al dios griego de la oscuridad y el caos. Según las primeras estimaciones de los expertos, el cuerpo espacial tendría que chocar contra la Tierra en 2029, pero más tarde los investigadores de la NASA calcularon que la probabilidad de que el Apofis impacte con nuestro planeta en 2029 es mil veces menor a la que existe de que choque con un asteroide desconocido hasta ahora.



Sin embargo, Alan Harris, investigador del Laboratorio de Propulsión a reacción de la NASA, señaló que "existen otras trayectorias de impacto" de Apofis en el futuro lejano. Por su parte, el astrofísico del Observatorio de Turín Alberto Cellino también admite que los especialistas "no pueden calcular el comportamiento" del asteroide debido a que "su órbita cambiará de una forma impredecible" en el futuro.

"Probabilidad de tres por millón"



Por su parte, el director científico del Instituto de Astronomía de la Academia de Ciencias rusa, Borís Shústov, asegura que el Apofis no figura entre los cuerpos terrestres más amenazantes para el sistema solar y agrega que la probabilidad de su colisión con nuestro planeta es muy baja.



"La probabilidad de que se produzca esa colisión es de tres por millón. Hay más cuerpos cuya probabilidad de colisionar es mayor, pero no los consideramos peligrosos. Es un ejercicio puramente académico para calcular datos, no tiene un sentido práctico", explicó Shustov.