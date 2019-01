Qué es el eclipse total de la Superluna de sangre de lobo de este fin de semana y dónde podrás verlo







18/01/2019 - 10:50:13

BBC.- En toda América, gran parte de Europa y el este de África será posible observar un mega acontecimiento astronómico.



Entre el anochecer del 20 de enero y el amanecer del 21 de enero ocurrirá un eclipse total de Luna, que será además una "Superluna de sangre "de lobo".



Te explicamos cada fenómeno.



-Un eclipse lunar total tiene lugar cuando la Tierra pasa entre la Luna y el Sol generando una sombra sobre la Luna. Los tres cuerpos celestes deben estar perfectamente alineados para que eso ocurra.





-Habrá además una Superluna, porque la Luna se verá más grande. El eclipse coincidirá con el máximo acercamiento de nuestro satélite a la Tierra.



La órbita de la Luna es elíptica, y un lado (apogeo) está unos 50.000 km más alejado de la Tierra que el otro más cercano (perigeo).



-Veremos una Luna "de sangre", ya que su color será rojizo. Y ello se debe a que la luz solar no llegará directamente a la Luna sino que parte de esa luz será filtrada por la atmósfera terrestre y se proyectarán sobre nuestro satélite los colores rojizos y anaranjados.



Lo que el eclipse del fin de semana mostrará "el color de todos los amaneceres y puestas del Sol de la Tierra llegando a la Luna", señalo el científico de la NASA Noah Petro al sitio Space.com





-También se hace referencia a la "Superluna de lobo", un término usado por tribus nativas en Estados Unidos, debido a que la Superluna de enero coincidía con un aumento en los aullidos de las manadas de estos animales en el invierno local.



Así fue el espectacular eclipse de la superluna azul de sangre



A simple vista



Planetarios a lo largo de América preparan eventos especiales relacionados con el evento de este fin de semana.



Toda el fenómeno durará poco más de tres horas, y a diferencia de los eclipses de Sol, no se necesitarán gafas especiales de protección parar seguir el eclipse total de Luna.





No precisas un telescopio para el evento, sino que podrás observarlo a simple vista, siempre y cuando el cielo esté despejado de nubes.



Abajo puedes ver los horarios locales del eclipse de este fin de semana en algunas ciudades de América.