Si clubes no pagan, sufrirán las consecuencias de la U





18/01/2019 - 07:52:06

Página Siete.- Desde marzo o abril, cuando se aprobará el reglamento del nuevo Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), club que no pague a sus jugadores, perderá puntos. Esa fue la determinación que se asumió ayer para dar vía libre al inicio del torneo Apertura de la División Profesional. “Si no cumplen, sufrirán las consecuencias de Universitario”, dijo David Paniagua.



“Estamos dando un gran paso. Nosotros exigíamos, todos lo años, que se cumplan las normas (...) Tenemos que reconocer a esta administración, a César Salinas, que tomó la determinación de cumplir con las normas. A partir de ahora el futbolista tiene que estar tranquilo”, resaltó Paniagua, representante de Futbolistas Agremiados de Bolivia, luego de reunirse con el titular del ente federativo.



Los clubes que aún deben a sus jugadores tienen tiempo hasta el 28 de febrero para pagar. “Esta es la última vez que habrá incertidumbre antes del inicio de un torneo. Desde marzo o abril, todos los casos de deudas irán al TRD”, advirtió el mandamás de la FBF.



El acuerdo dio vía libre al inicio del torneo Apertura, que se abrirá con el duelo Sport Boys y Always Ready en el estadio Samuel Vaca, de Warnes (15:00).



“En un diálogo, sin muchos inconvenientes, acordamos el inicio del torneo para este sábado (mañana) como estaba previsto. Queremos agradecer la predisposición de FABOL para que no se perjudique nuestro fútbol”, manifestó Salinas.



En caso de no cumplir hasta la fecha señalada, serán sometidos al Tribunal de Resolución y Disputas (TRD).



“Si los clubes no cumplen hasta la fecha prevista, tendrán que someterse a la normativa del TRD. Los presidentes están al tanto, así que deben tomar sus previsiones”, indicó el directivo de la federación.



Según FABOL, “de aquí para adelante la relación de los futbolistas y la FBF debe ser para planificar y respetar las normas de la Conmebol y la FIFA”.



Deudores



“La plata aparece cuando se aprieta a los clubes”, resaltó Salinas, que explicó que Real Potosí se comprometió a pagar hasta febrero. “No quiero que se malinterprete la situación de Real con Universitario. Fuimos muy contemplativos con ese equipo. Se aplicó la normativa”, apuntó Salinas.