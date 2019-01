El Apertura movió más de 130 fichajes en menos de un mes







Página Siete.- El Apertura 2019 de la División Profesional comenzará mañana con una cifra (137) de fichajes poco habitual. Los pases se concretaron en menos de un mes. Oriente y Wilster fueron los que más contrataron. Nueve equipos estrenarán director técnico.



Según información oficial de los clubes, Oriente Petrolero es el que más movimiento generó (ver infografía). Fichó a 13 futbolistas y traerán un extranjero más. Mientras que Always contrató a 12, lo mismo que Sport Boys y el campeón San José.



En el siguiente escalón, con 11, está Real Potosí. Con 10 aparece Bolívar y con nueve están Aurora, Guabirá y Royal Pari.



Destroyers fichó a ocho futbolistas; Blooming trajo a siete, igual que Wilstermann. The Storngest mostrará cinco caras nuevas, igual que Nacional.



El Tigre y el cuadro potosino albirrojo son los planteles que menos se reforzaron. Apostaron por dar continuidad a sus equipos para encarar la temporada.



Nueve técnicos



En el Apertura se estrenarán nueve directores técnicos, en comparación con el Clausura.



Los clubes que mostrarán nuevo DT son Bolívar (César Vigevani por Alfredo Arias), Destroyers (Evandro Gimaráes por Óscar Ramírez), Guabirá (Ronald Arana por Víctor Hugo Antelo), Oriente (Mauricio Soria por Ronald Arana), Real Potosí (Fernando Ochoaizpur), San José (se fue Eduardo Villegas), Sport Boys (Carlos Leeb por Vigevani), The Strongest (Pablo Escobar por César Farías) y Wilstermann (Miguel Ángel Portugal por Álvaro Peña).



Always Ready, que volverá al profesionalismo después de 27 años, optó por mantener el DT que lo regresó a primera. Ratificó en el cargo al mexicano David de la Torre. Lo mismo ocurrió con Aurora (Marcos Ferrufino), Blooming (Erwin Sánchez), Nacional Potosí (Alberto Illanes) y Royal Pari (Roberto Mosquera).



El campeonato contará con seis bolivianos: Ferrufino, Sánchez, Arana, Illanes, Soria, y Escobar (naturalizado); un mexicano, un brasileño, un español, un peruano y tres argentinos. El Santo no confirmó a Baldivieso.