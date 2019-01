Llegó CTI de Machado y el 11 está definido







18/01/2019 - 07:49:41

El Diario.- El certificado de transferencia internacional (CTI) de Adolfo Machado llegó ayer por la mañana, documento que permitió habilitar al defensor panameño, quien debutará mañana en The Strongest, cuando el aurinegro reciba en el estadio Hernando Siles a Aurora, desde las 19:30



Con los requisitos en orden se pudo inscribir a Machado y se confirmó el once titular que ensayó durante toda la semana el director técnico del decano, Pablo Escobar, de cara al lance ante el celeste cochabambino.



El plantel inicial que presentará el decano ante Aurora estará integrado por Daniel Vaca, en el arco; Rodrigo Vargas, Machado, Gabriel Valverde y Marvin Bejarano, en la defensa; Diego Wayar, Raúl Castro y Jhasmany Campos, en el mediocampo; Jair Reinoso, Rolando Blackburn y Daniel Sotomayor, en la delantera.



Escobar podrá contar con todos los refuerzos que llegaron para este año, toda vez que el miércoles por la noche llegó el CTI del venezolano Dany Cure. En los casos de Reinoso y José Sagredo, no se necesita ese documento ya que el trámite de habilitación se lo efectúa de manera interna en la Federación Boliviana de Fútbol, ya que el primero militó el 2018 en Sa José y el lateral izquierdo en Blooming,



El primer equipo de The Strongest finalizará hoy su preparación para jugar mañana.