Canciller destaca alza de exportaciones en 11,7% y de productos no tradicionales 16,1% en 2018





17/01/2019 - 19:10:54

La Paz, (ABI).- El canciller Diego Pary destacó el jueves el incremento de las exportaciones bolivianas en un 11,7% y de productos no tradicionales en 16,1% durante el 2018.



"En promoción económica, en el año 2018, las exportaciones bolivianas incrementaron en un 11,7 por ciento y las exportaciones de productos no tradicionales en un 16.1 por ciento en relación al pasado año (2017)", informó, en un acto de rendición pública de cuentas en La Paz.



Bolivia exporta productos no tradicionales como soya y sus derivados, azúcar, alcohol etílico, textiles, chía, quinua, entre otros.



Pary dijo que el posicionamiento de los productos nacionales en el mercado internacional se logró a través de las gestiones de esa cartera de Estado y otras instituciones públicas.



En relación a la participación de Bolivia en los espacios multilaterales, dijo que se ha asumido la Secretaria General de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), entre el año 2019 -2021.



Además, indicó que Bolivia ejercerá la presidencia Pro Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC).



Pary también precisó que, en el marco del Sistema de Naciones Unidas, el país fortificó su rol propositivo en beneficio de los pueblos del mundo.



"Hemos impulsado una importante declaración, la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Esta declaración nace de la misma organización internacional de los campesinos", remarcó.



También resaltó el acompañamiento de los pueblos indígenas durante las jornadas de trabajo para visibilizar y proteger sus derechos.



"Hemos logrado, que el año 2019 sea declarado el Año Internacional de las Lenguas Indígenas", añadió.



Otros de los logros que destacó que el canciller, es la inauguración del Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) Bolivia - Perú que se encuentra en Desaguadero y demandó una inversión de 40 millones de dólares, crédito concedido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a ambos países.



En cuanto al servicio de trámites que ofrece el Ministerio de Relaciones Exteriores, remarcó como principal logro la implementación de la Apostilla de la Haya.