Colombia: Identificaron al terrorista que atentó contra la escuela de Policía de Bogotá







17/01/2019 - 17:51:13

El Tiempo.- Los investigadores no tienen duda de que el carro-bomba que estalló este jueves en la Escuela de Cadetes General Santander llegó a Bogotá por carretera desde Arauca, en donde lo ubican desde 2017.



En efecto, según registros de la Secretaría de Tránsito de Arauca, un hombre identificado como Wilson Hernández solía conducir ese vehículo y lo llevó en dos ocasiones a la revisión tecnomecánica en el local conocido como Centro de Diagnóstico Automotriz El Arauco.



"Hernández lo manejaba pero traía la tarjeta de propiedad a nombre de José Aldemar Rojas Rodríguez", le dijo a EL TIEMPO un alto funcionario de Arauca.



Y entregó dos pistas adicionales. Aseguró que encontraron un traspaso de la Nissan Patrol, de placas LAF565, que data de mayo de 2018. Además, que el fólder del vehículo aparece radicado en Bello, Antioquia.



También se sabe que el vehículo permanecía en Saravena, hasta donde se desplazó una unidad móvil a practicarle el análisis tecnicomecánico tanto en 2017 como en 2018.



Esta información ya le fue suministrada a la Fiscalía que busca tanto al anterior propietario como a Wilson Hernández, quien solía conducir el carro.



Del supuesto terrorista se sabe que nació en Puerto Boyacá y que su residencia era en Cubará, un pueblo de Boyacá que está situado a 45 minutos, por carretera, de Saravena, y a 12 horas de Bogotá.



10 FALLECIDOS Y 65 HERIDOS



El hecho ya deja 10 muertos confirmados y unos 65 heridos trasladados a varios hospitales de Bogotá. Ante el suceso, el presidente Iván Duque expresó su solidaridad por las familias de los fallecidos y la Policía Nacional, y aseguró que van a capturar y castigar con severidad a los responsables.



Este ataque a un centro académico donde están jóvenes y estudiantes desarmados fue contra la juventud y la Fuerza Pública, y contra toda la sociedad. El demencial acto terrorista no quedará en la impunidad. Nunca nos hemos sometido al terrorismo, siempre lo hemos derrotado, siempre atacaremos, no nos doblegaran", expresó el primer mandatario colombiano.



Duque afirmó que dio orden a todos los entes competentes para que despliegan un operativo de inteligencia que de con los responsables intelectuales del acto. Y pidió a la ciudadanía dar toda la información referente que puedan tener.