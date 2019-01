EE.UU.: Presentan proyecto de ley para otorgar TPS a venezolanos







17/01/2019 - 17:41:24

VOA.- Los legisladores estadounidenses, Darren Soto y Mario Díaz-Balart, ambos de Florida, presentaron el jueves un proyecto de ley bipartidista para permitir que los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos sean elegibles al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).



Ambos congresistas citan que los atroces abusos de derechos humanos y la corrupción en Venezuela han llevado al país a una crisis humanitaria, económica y de seguridad sin precedentes que ha forzado a miles de venezolanos a abandonar su país.



Ante esta situación, el proyecto de ley "Venezuela TPS Act" permitiría que los venezolanos que se encuentran sin estatus legal en EE.UU. queden protegidos de la deportación y se les entregue un permiso de trabajo. De esta manera, podrán contribuir con sus comunidades, pagar impuestos y salir de las sombras.



El legislador demócrata, Darren Soto, señaló que la "ilegítima presidencia de Nicolás Maduro sólo ha traído sufrimiento y desesperación al pueblo de Venezuela".



Sumado a la deteriorada situación económica, los índices de escasez, las violaciones a los derechos humanos, la represión, entre otros tantos abusos conllevan a reconocer que "Venezuela debe ser incluido en la lista de países beneficiados con el TPS como una manera de proteger a nuestros hermanos y hermanas que escapan del terror de Maduro", dijo Soto.



Al mismo tiempo agradeció a su colega, el legislador republicano, Mario Díaz-Balart por unirse al esfuerzo bipartidista para "asistir a los millones de venezolanos que llaman a la Florida su hogar".



Por su parte, Díaz-Balart indicó que por años los venezolanos han sufrido bajo la opresión del régimen de Nicolás Maduro y reconoció que los miles de venezolanos que se vieron obligados a abandonar su país no cuentan con las condiciones para poder regresar, al contrario "siguen siendo demasiado peligrosas".



"No debemos obligar a los venezolanos que han buscado seguridad en EE.UU. a regresar a condiciones tan peligrosas", manifestó en un comunicado el legislador republicano, Mario Díaz-Balart.



Este proyecto de ley es la versión de la Cámara de Representantes. Cabe anotar que el pasado mes de dciembre, los Bob Menéndez y Marco Rubio presentaron un proyecto similar en el Senado.



La presentación del proyecto de ley para amparar a los venezolanos coincide con la presentación sobre el informe de la organización Human Right Watch 2019 sobre la situación de los derechos humanos en los países de la región, el cual resalta la crisis que se vive en Venezuela.