Trump reitera petición de fondos para muro a 27 días del cierre parcial del gobierno







17/01/2019 - 17:37:17

VOA.- El presidente Donald Trump insistió el jueves en que el Congreso debe aprobar su solicitud de fondos por unos 5.700 millones de dólares para construir un muro fronterizo, pese a la creciente presión porque concluya el cierre parcial del gobierno más largo en la historia de EE.UU. que ya va en su día 27.



El desentendimiento y falta de acuerdo entre los demócratas y los republicanos acerca del presupuesto llevó a la paralización del gobierno el 22 de diciembre pasado. Desde entonces, varias agencias federales clave están inoperantes y unos 800.00 empleados no cobran.



"El gobierno federal permanece cerrado porque los demócratas del Congreso se niegan a aprobar la seguridad fronteriza", dijo Trump. "Vamos a tener una seguridad fronteriza fuerte".



En comentarios en el Pentágono centrado en la defensa de misiles, Trump criticó a la presidente de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi a quien acusó de negarse a permitir que los demócratas moderados negociaran sobre su demanda de fondos para levantar el muro que prometió antes de llegar a la Casa Blanca.



Trump no aludió a la solicitud de Pelosi para reprogramar su discurso sobre el Estado de la Unión previsto para el 29 de enero, una medida que aumentó el nivel del enfrentamiento entre los dos líderes.



Poco antes del discurso de Trump en el Pentágono, Pelosi conversó con reporteros en el Capitolio y pareció sorprendida de que el presidente, conocido por responder a los críticos, no hubiera respondido a su solicitud el miércoles por la mañana.



"No hemos escuchado. Muy silencioso, más de 24 horas", dijo Pelosi. "Nunca hemos tenido en realidad un discurso sobre el Estado de la Unión durante un cierre gubernamental", afirmó.



Funcionarios de la Casa Blanca dijeron el miércoles que no sentían prisa por responder a la carta de Pelosi, que no anuló formalmente su invitación al presidente para hablar ante el Congreso.



Ante la pregunta de los periodistas a Pelosi de que si está tratando de negarle plataforma al presidente al solicitarle que postergue el discurso sobre el Estado de la Unión debido al cierre del gobierno, la líder demócrata dijo que no y que lo que está diciendo es "hágalo en una fecha en la que el gobierno esté abierto, y pague a los empleados. Quizá él piensa que está bien no pagarle a la gente que trabaja, yo no, y mi caucus tampoco lo piensa".



Los demócratas han rechazado repetidamente la solicitud del presidente y han exigido que el gobierno vuelva a abrir antes de reanudar las negociaciones sobre la seguridad fronteriza.



"Nuestro mensaje singular es que tenemos que reabrir el gobierno y luego, de buena fe, podemos tener negociaciones", dijo el representante Dean Phillips a reporteros.