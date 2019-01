Justin Bieber le juega una broma a David Beckham en Instagram





17/01/2019 - 17:11:24

Perú21.- El ex futbolista David Beckham suele compartir divertidas fotografías y videos en su Instagram donde hace gala de su gran sentido del humor.



En sus publicaciones suele jugarle bromas pesadas a su hijo, Brooklyn; sin embargo, en esta oportunidad fue el músico Justin Bieber quien "vaciló" al ex jugador del Real Madrid.



Justin Bieber y David Beckham se conocieron hace muchos años, cuando el cantante empezaba a tener éxito en su carrera musical, y mantienen, al parecer, una buena amistad, la que se consolidó luego que Brooklyn, el hijo mayor del futbolista, se hiciera muy amigo del canadiense.



A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Sorry” compartió una foto del recuerdo en la que se luce junto al ex futbolista hace algunos años. Ambos están distraídos, pero la cámara logra enfocarlos.



Lo curioso de la publicación es la leyenda que escribió Justin Bieber. “Yo y el padre de Brooklyn Beckham”, bromeó el cantante en el mensaje que acompaña a su fotografía.



La fotografía ha logrado superar los 4 millones y medio de ‘Me Gusta’ y los comentarios celebran el buen sentido del humor de Justin Bieber. Además, resaltan que David Beckham pueda jugarse así con los amigos de su hijo.



Ver esta publicación en Instagram Me and @brooklynbeckham dad Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 14 Ene, 2019 a las 11:02 PST