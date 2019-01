Reunión cívico-política demanda aplicación de Carta Democrática en Bolivia







17/01/2019 - 17:05:47

Reunión cívico-política demanda aplicación de Carta Democrática en Bolivia



Santa Cruz.- La reunión de cívico-política realizada en Santa Cruz determinó gestionar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para la "restauración de la democracia" en Bolivia en un acuerdo firmado este jueves.



El encuentro entre el Conade, los cívicos y candidatos opositores concluyó con la firma de un acuerdo de nueve puntos en el que se pone relieve gestionar ante la OEA la aplicación de Carta Democrática por inclumplimiento del 21F.



“Las Organizaciones y Alianzas Políticas presentes se comprometen a pedir y gestionar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ante organismos internacionales y legaciones de países amigos, su intermediación ante el Estado Plurinacional de Bolivia para la restauración de la democracia plena en nuestro país”, determina parte del punto 4 del documento leído por el presidente del Comité Cívico cruceño, Fernando Cuéllar.



También decidieron que las alianzas y organizaciones políticas participen “de manera simbólica, y establecer estrategias para cumplir con el voto mínimo imprescindible y los requisitos para la habilitación a las elecciones generales”.



En la reunión, catalogada de “histórica” por la unidad mostrada entre políticos de oposición y la sociedad civil, se reivindicó la vigencia del voto del 21F y el rechazo a las candidaturas de Evo Morales y Álvaro García Linera para las venideras elecciones.



Por esa razón, se decidió que las organizaciones y alianzas políticas participarán en las Elecciones Primarias de manera simbólica y con los votos mínimos e imprescindibles para participar en las próximas elecciones generales de octubre.



“Las organizaciones y alianzas políticas representadas por sus líderes presentes, en caso de ser elegidos como gobernantes de nuestro país, se comprometen a respetar el artículo 168 de la Constitución conforme al mandato del 21F y la anulación de la Sentencia anticonstitucional 084/2017”, se lee en el quinto punto.



Así también se demandó que el TSE aplique la Ley Electoral por la ilegal difusión de una encuesta electoral de parte del MAS, particularmente del Ministerio de Comunicación, y se proceda como se actuó en 2015 en contra de Unidad Demócrata en Beni, cuando se inhabilitó a Ernesto Suárez y a más de 200 candidatos por la divulgación de una encuesta.



Se pidió que ningún candidato emplee este documento como parte de una campaña electoral y se determinó conformar una comisión que acompañe el cumplimiento de este documento.



Las plataformas de defensa de la democracia se comprometieron a continuar con las medidas de presión en defensa de la democracia y la liberación de los presos políticos.



Al termino del encuentro los candidatos manifestaron que se trata un primer paso en la alianza por la democracia, sin embargo no se planteó la conformación de un frente único para hacer frente al binomio del Movimiento Al Socialismo (MAS).



"Estamos abiertos a poner nuestra militancia a disposición de estos esfuerzos coordinados y en articulación para la defensa del 21F a sumar esfuerzos", dijo Oscar Ortiz candidato por Bolivia Dice No.



Firmaron el acuerdo los representantes del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, líderes del movimiento cívico nacional y los candidatos de Comunidad Ciudana, Carlos Mesa; Unidad Cívica Solidaridad, Víctor Hugo Cárdenas; Bolivia Dice No, Oscar Ortiz; y el Movimiento Nacionalista Revolucionario, Virginio Lema.