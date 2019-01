Paris Jackson rompe el silencio ante rumores de problemas mentales







17/01/2019 - 16:05:42

Quien.- La noticia de que Paris Jackson había ingresado en una clínica de salud mental tras verse abrumada por su agenda profesional que comenzó a circular esta semana consiguió terminar de preocupar a sus seguidores, que llevaban sin tener noticias suyas a través de las redes sociales desde mediados del pasado diciembre.



En vista del revuelo que se estaba generando, la joven de 20 años ha decidido actualizar de nuevo su Instagram para quitar importancia a esos supuestos problemas que estaría padeciendo y dar a entender que la información sobre su decisión de buscar ayuda profesional para trabajar en su bienestar emocional no era del todo exacta.





"Los medios están exagerando, como de costumbre... Sí, me he tomado un descanso del trabajo y de las redes sociales y de mi teléfono porque a veces puede resultar abrumador, pero estoy feliz y sana y me siento mejor que nunca", ha escrito en esa plataforma para tranquilizar a sus seguidores.



Aunque la modelo y actriz no ha querido concretar si se encuentra o no realmente en un centro médico, sí ha revelado que este 2019 vendrá cargado una vez más de proyectos interesantes que le llevarán a explorar más a fondo su faceta musical tras cumplir su sueño de probar suerte en la interpretación con su debut profesional en la serie "Star" y estrenarse después en la gran pantalla con la película "Gringo".



"Gabriel [Glenn] y yo tenemos nueva música que estamos muy emocionados de compartir con todos ustedes. Espero que su nuevo año haya empezado con un montón de luz, amor y todas esas cosas, chicos. ¡Regresaré muy pronto", ha prometido.