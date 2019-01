Cívicos, Conade y cuatro binomios definen lucha contra la repostulación de Morales







17/01/2019 - 12:15:08

Santa Cruz.- Comités cívicos de Bolivia, el Comité Nacional en Defesa de la Democracia y cuatro binomios que participarán en las elecciones primarias se reúnen en la ciudad de Santa Cruz para llegar a conclusiones conjuntas que permitan continuar la lucha en contra de la repostulación del presidente Evo Morales.



La reunión denominada gran Encuentro Nacional por la Democracia y el Estado de Derecho se inició pasada las 9:30 de este jueves. Se adelantó que se verán temas referidos a la candidatura de Evo Morales -que consideran ilegal- y al tratamiento que el Tribunal Supremo Electoral le está dando al proceso electoral en el país.



Además, se pretende llegar a un pedido conjunto para exigir la renuncia de todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



Fernando Cuellar, presidente del Comité Pro Santa Cruz, dio la bienvenida a todas las autoridades y señaló que el propósito del encuentro no es apoyar la candidatura de los binomios, sino de tomar decisiones respecto a la democracia en Bolivia.



"Tengan todos ustedes la seguridad a plenitud que no queremos perjudicar ni ayudar a nadie de los partidos políticos, lo que queremos es ayudar a nuestra patria a que todos los bolivianos sigamos viviendo con democracia y con respeto marcado a la ley", dijo Cuellar.



"Vamos a presentar una propuesta, se analizará, se complemtentará, pero entre todos sacaremos un documento. Esperemos que renazca la libertad en Bolivia", añadió Cuéllar.



Los candidatos que participan del encuentro son Carlos Mesa (Comunidad Ciudadana), Victor Hugo Cárdenas (UCS), Virginio Lema (MNR) y Óscar Ortiz (Bolivia dice No). No asistieron Jaime Paz ni Félix Patzi.