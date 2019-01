Bloqueo en Alpacoma pone en riesgo el recojo de basura; Alcaldía descarta cierre inmediato del botadero







17/01/2019 - 12:05:25

La Razón.- El bloqueo que vecinos instalaron en el relleno sanitario de Alpacoma en demanda de su cierre definitivo debido al deslizamiento de unas 15.000 toneladas de residuos, puso en riesgo el recojo de basura en La Paz. La mañana de este jueves, algunos contenedores todavía estaban cargados y hay zonas donde no se hizo el recojo, pero la Alcaldía ya descartó clausurar ese botadero.



Por el momento, La Paz Limpia, empresa encargada de ese trabajo, deposita los desperdicios en un espacio habilitado en su estación de transferencia. En tanto, pobladores de Achocalla tomaron las oficinas de la firma Tratamiento Especializado de Residuos y Servicios (Tersa) SA que administra ese centro de acopio.



Alrededor de 520 toneladas de basura se generan cada día en la sede de Gobierno. La Alcaldía espera que en las próximas horas se normalice el servicio, una vez que los pobladores del municipio de Achocalla levanten el bloqueo que instalaron la noche de este miércoles en la zona, exigiendo el cierre del botadero.



“Estamos garantizando el servicio de recojo de basura, pedimos a los comunarios que nos dejen trabajar, el bloqueo en el acceso al botadero afectó aún más la labor de la empresa encargada del recojo de basura”, dijo Alvaro Blonder, secretario Ejecutivo del Gobierno Municipal, en una entrevista con la red ATB.



Al respecto, Mariana Daza, secretaria Municipal de Gestión Medioambiental, explicó a la red Uno con mayor detalle la labor que cumple La Paz Limpia.



“El recojo de residuos está a cargo de otra empresa, que es La Paz Limpia, por el momento esta empresa está depositando la basura en su estación de transferencia donde tiene una infraestructura habilitada para esto, porque los camiones no pueden ingresar a Alpacoma por el bloqueo, pero esperamos en las próximas horas resolver este problema”, señaló.



La noche del martes se reportó el deslizamiento de magnitud de una celda que almacena residuos dejando escapar al menos 15.000 toneladas de basura. El alcalde Luis Revilla aseguró que hubo una reacción oportuna que evitó daños, entre ellos los medioambientales, y que la situación estaba controlada.



Blonder ratificó ese hecho, y dijo que están trabajando en un plan de acción para reponer las condiciones del relleno, descartando, así, su cierre inmediato, como demandan los vecinos.



“No se puede cerrar un relleno de un día a otro, hay que buscar alternativas y se está trabajando en alternativas, el Alcalde mencionaba la industrialización de la basura que ya en muchas ciudades de otros países se está aplicando esta metodología y La Paz trabajará en una nueva metodología para tratar los residuos sólidos”, sostuvo el funcionario edil.



Consultado sobre el tiempo que demoraría implementar dicho plan, manifestó que están trabajando en un proyecto y que lo que resta es definir una normativa y la fuente del financiamiento.



Sobre el daño medioambiental, Daza negó que el desastre haya contaminado el agua del río como denunciaron los comunarios que viven en las zonas aledañas y en el municipio vecino de Achocalla.



“Tenemos un quebrada, la Alpaco, que colinda con el relleno sanitario Alpacoma que confluye aguas abajo con el río Achocalla, esa esa confluencia es donde nosotros interrumpido la confluencia, entre la quebrada y el río, entonces no se tienen ningún contacto en el cuerpo del rio con esta quebrada, no existe contaminación, eso se ha detenido en cuanto se está tomado conocimiento de este hecho”, señaló la funcionara.



Aclaró que un relleno sanitario no es un terreno estable, sino que son residuos que son como una esponja y que con el tiempo reduce su volumen, razón por la cual las fisuras son permanentes y naturales.



Asimismo, ratificó que se activó un proceso sancionatorio administrativo en contra de la empresa Tersa SA , que opera en el relleno, para que puedan asumir la responsabilidad de lo ocurrido y que se determinen las causas del hecho.



Inspeccionan el área



A primera hora de este jueves, los concejales oficialistas del municipio de La Paz realizaron una inspección en el relleno y descartaron que haya afectado a las viviendas cercanas al lugar.



“Lo que nos ha tranquilizado mucho, es que este deslizamiento se ha producido dentro del relleno sanitario y que no ha llegado al río, que está bajo control y que el equipo pesado está trabajando en el plan de contingencia”, sostuvo el concejal oficialista Fabián Siñani.



El diputado del MAS, que es oposición en La Paz, Franklin Flores también llegó al lugar y pidió que la Alcaldía muestre los detalles del plan de contingencia y observó el hecho de que solo cuatro tractores trabajen en el lugar.



“La vida útil de este relleno sanitario ya estaría concluida, tiene más de 15 años, cuando solo deben estar habilitados 10 años”, señaló en un contacto con radio Éxito.



Entretanto, los vecinos de la zona y de Achocalla continúan protestando, están molestos por el mal olor y aseguran que los niños se encuentran con vómitos. Anunciaron, asimismo, que no cesarán sus medidas de presión hasta que se cierre el relleno de manera definitiva.