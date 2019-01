Violación en Mairana: Ministro de Justicia exige destitución de autoridades por negligencia







17/01/2019 - 12:01:43

El Deber.- Una comisión mixta a la cabeza de la viceministra de Justicia, Éricka Chávez, estará este jueves en Mairana como parte de las investigaciones de una violación denunciada por una menor de 15 años en contra de un médico y un farmacéutico que, además de la joven, habrían tenido otras 20 víctimas.



El ministo de Justicia, Hector Arce Zanconeta, exigió la destitución inmediata de "las autoridades encubridoras y negligentes" y su debido procesamiento por haber incurrido en faltas que no permitieron una rápida respuesta en este caso.



A inicios de semana se realizó el allanamiento de los inmuebles del médico Robert M.G. y del farmacéutico Rubén D.Ch., quienes están prófugos.



Según el relato de la madre de la víctima, ella se enteró del hecho por medio de un familiar. La denuncia contra el médico, por el caso de la violación que fue filmada por la muchacha, se presentó un día después del hecho, el 30 de diciembre, ante la fiscal Aidé Banegas. Días después, la menor contó de la violación en casa del farmacéutico (ocurrido el 25 de diciembre) y ese hecho se denunció el 3 de enero.



Pese a haber esas dos denuncias, la abogada Darling Franco indicó que la fiscal Banegas no realizó actos investigativos y que incluso, cuando el padre de la víctima le informó de que había buscado asesoría legal, ella le habría recriminado del “por qué te has buscado abogada, si esto aquí nomás se podía arreglar”.



Maricela Carrasco, de la Defensoría de la Niñez de Mairana, entregó el celular de la menor para un peritaje. “No lo entregó antes a la Policía ni a la Fiscalía por la desconfianza en ambas instituciones”, señaló.